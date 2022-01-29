Yalnız Kurt’tan muhteşem başlangıç! Tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Reytinglerin zirvesinde

Yalnız Kurt ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,08 izlenme oranı ve %17 izlenme payı, AB'de %6,47 izlenme oranı ve %15,36 izlenme payı 20+ABC1'de %7,83 izlenme oranı ve %16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.