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Yalnız Kurt’tan muhteşem başlangıç! Tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Reytinglerin zirvesinde

Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle nefes kesti. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan dizi, reytinglerin zirvesinde yer aldı. Başladığı andan itibaren kısa sürede Twitter'da gündemin birinci sırasında yer alan Yalnız Kurt, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Yalnız Kurt'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün ortay çıkışı ve elebaşı Gülen'in (Fettah Dahhak) hangi dış güçlerle iş tuttuğu çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi.

Giriş Tarihi: 29.01.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 11:42
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Yalnız Kurt’tan muhteşem başlangıç! Tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Reytinglerin zirvesinde

Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutacak olan Yalnız Kurt dizisi, merakla beklenen ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ekrana hızlı bir giriş yapan dizi, Tüm Türkiye'yi ekran başına kilitledi.

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Yalnız Kurt’tan muhteşem başlangıç! Tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Reytinglerin zirvesinde

Yalnız Kurt ilk bölümüyle, Tüm Kişiler'de %8,08 izlenme oranı ve %17 izlenme payı, AB'de %6,47 izlenme oranı ve %15,36 izlenme payı 20+ABC1'de %7,83 izlenme oranı ve %16,53 izlenme payı elde ederek üç kategoride de en çok izlenen yapımı oldu.

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Yalnız Kurt’tan muhteşem başlangıç! Tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Reytinglerin zirvesinde

#YalnızKurt etiketiyle Twitter'da gündemin birinci sırasına oturan Yalnız Kurt, sosyal medyada da Türkiye genelinde en çok konuşulanlar arasına girdi.

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Yalnız Kurt’tan muhteşem başlangıç! Tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Reytinglerin zirvesinde

Yalnız Kurt için kullanıcılar çok sayıda olumlu yorumda bulundu.

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Yalnız Kurt’tan muhteşem başlangıç! Tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Reytinglerin zirvesinde

Son zamanların en güçlü yapımı olan Yalnız Kurt dizisinde 'Fettah Dahhak' karakterinin öyküsünün özelinde FETÖ'nün nasıl kurulduğu, devlete nasıl sızdığı detaylı bir şekilde güçlü dille anlatıldı. Çok konuşulacak sahnelere imza atan Osman Sınav yapımı Yalnız Kurt'ta FETÖ'nün Türkiye içine sızması konu edinildi.

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