29 Ocak 2022, Cumartesi
Yalnız Kurt’tan muhteşem başlangıç! Tüm Türkiye’yi ekran başına kilitledi! Reytinglerin zirvesinde
Atv'nin yeni dizisi Yalnız Kurt, ilk bölümüyle nefes kesti. Türkiye'nin yakın tarihine ışık tutan dizi, reytinglerin zirvesinde yer aldı. Başladığı andan itibaren kısa sürede Twitter'da gündemin birinci sırasında yer alan Yalnız Kurt, tüm kategorilerde en çok izlenen yapım oldu. Yalnız Kurt'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün ortay çıkışı ve elebaşı Gülen'in (Fettah Dahhak) hangi dış güçlerle iş tuttuğu çok çarpıcı bir şekilde gözler önüne serildi.
Giriş Tarihi: 29.01.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 29.01.2022 11:42
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