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Hadise ve Mehmet Dinçerler krizi hakkında bomba iddia! Hamileliği sonlandı mı?
Geçtiğimiz günlerde İzmir'de sahne alan Hadise 'Küçük Bir Yol' şarkısını söylerken ağlamasından sonra evliliğinde kriz iddialarıyla gündeme geldi. Hadise Mehmet Dinçerler'in yeni iş yerinin açılışında yer almazken evlilik yüzüklerini çıkarmış olmaları iddiaları alevlendirdi. İkilinin bebek krizi nedeniyle ayrılığın eşiğine geldiği ileri sürülürken Bircan Bali ikiliyle ilgili bomba iddialarda bulundu.
Giriş Tarihi: 09.09.2022 12:11Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 14:19