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Pınar Altuğ paylaştı kayınvalidesi kayıtsız kalamadı! Fotoğrafına yorum yağdı: “Zaten belliymiş”

Pınar Altuğ çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve daha sonrasında kariyerine oyuncu ve sunucu olarak devam eden Pınar Altuğ ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Özellikle Çocuklar Duymasın dizisiyle gönülleri fetheden Altuğ, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. "Zaten belliymiş", "Bakışlar hep aynı", "Güzeller güzeli Pınar", "Şirinlik abidesi" gibi yorumlar gelen paylaşıma kayınvalidesi Nurdan Beykont'ta kayıtsız kalamadı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...

Giriş Tarihi: 09.09.2022 12:29 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 12:29
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Pınar Altuğ paylaştı kayınvalidesi kayıtsız kalamadı! Fotoğrafına yorum yağdı: “Zaten belliymiş”

2008 yılında evlenen ve 2009'da da Su adında bir kız çocuğu dünyaya getiren Pınar Altuğ çok konuşulan Instagram paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

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Pınar Altuğ paylaştı kayınvalidesi kayıtsız kalamadı! Fotoğrafına yorum yağdı: “Zaten belliymiş”

Geçtiğimiz günlerde yeni yaşını kutlayan Pınar Altuğ çocukluk karesini, "Teyzem doğum günümü bu fotoğrafla kutlamıştı, Madem perşembe o zaman #tbt Fotoğraf için teşekkürler teyzeciğim" notuyla paylaştı.

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Pınar Altuğ paylaştı kayınvalidesi kayıtsız kalamadı! Fotoğrafına yorum yağdı: “Zaten belliymiş”

Güzeller güzeli Pınar'a yorum ve beğeni yağdı.

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Pınar Altuğ paylaştı kayınvalidesi kayıtsız kalamadı! Fotoğrafına yorum yağdı: “Zaten belliymiş”

İlk yorum ise Pınar Altuğ'un kayınvalidesi Nurdan Beykont'tan geldi.

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Pınar Altuğ paylaştı kayınvalidesi kayıtsız kalamadı! Fotoğrafına yorum yağdı: “Zaten belliymiş”

İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...