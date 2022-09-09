Pınar Altuğ paylaştı kayınvalidesi kayıtsız kalamadı! Fotoğrafına yorum yağdı: “Zaten belliymiş”

Pınar Altuğ çok konuşulan paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. 1994 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve daha sonrasında kariyerine oyuncu ve sunucu olarak devam eden Pınar Altuğ ekranın en sevilen isimlerinden oldu. Özellikle Çocuklar Duymasın dizisiyle gönülleri fetheden Altuğ, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. "Zaten belliymiş", "Bakışlar hep aynı", "Güzeller güzeli Pınar", "Şirinlik abidesi" gibi yorumlar gelen paylaşıma kayınvalidesi Nurdan Beykont'ta kayıtsız kalamadı. İşte Pınar Altuğ'un o paylaşımı...