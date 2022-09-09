İbrahim Tatlıses’ten küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’e: Kaza yapsa…

"İNSANIN YÜREĞİNE OTURUYOR"

Hastane önünde açıklama yapan Ahmet Tatlıses, "Polat Yağcı beni aradı, olay yerine gittim. Durum bayağı kötüydü. İtfaiye ekipleri çalışıyordu. Şimdi yanından çıktım, doktorlarla görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi, gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah'ın takdiri, buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir, doktorlar öyle söyledi. Polat aradığında koşa koşa yanına gittim. İnsanın yüreğine oturuyor. Aracın yanına kadar girdim. Rabb'im bir daha yaşatmasın" demişti.