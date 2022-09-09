09 Eylül 2022, Cuma
İbrahim Tatlıses'ten küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'e: Kaza yapsa…
Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Hastanede yanına koşan oğlunu artistlik yapmakla suçlayan şarkıcı, 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Ünlü şarkıcı, küslüğünün devam ettiği ortaya çıkan büyük oğluyla ilgili "Kaza yapsa giderim ama artistlik yapmam" dedi. İşte İbrahim Tatlıses'in olay olan açıklamaları...
Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:22
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