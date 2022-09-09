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İbrahim Tatlıses'ten küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses'e: Kaza yapsa…

Geçtiğimiz haftalarda geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, oğlu Ahmet Tatlıses ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Hastanede yanına koşan oğlunu artistlik yapmakla suçlayan şarkıcı, 'Söylemezsem Olmaz' programına telefonla bağlandı. Ünlü şarkıcı, küslüğünün devam ettiği ortaya çıkan büyük oğluyla ilgili "Kaza yapsa giderim ama artistlik yapmam" dedi. İşte İbrahim Tatlıses'in olay olan açıklamaları...

Giriş Tarihi: 09.09.2022 11:22 Güncelleme Tarihi: 09.09.2022 11:22
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İbrahim Tatlıses’ten küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’e: Kaza yapsa…

25 Ağustos tarihinde İbrahim Tatlıses'in içinde olduğu araç Bodrum'da kaza yapmıştı. Ölümden dönen sanatçı, araç içinde sıkışmıştı. Tatlıses, kısa sürede olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık bir saatte araçtan çıkarılmıştı. İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses'in ayakları alçıya alınmıştı.

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İbrahim Tatlıses’ten küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’e: Kaza yapsa…

KÜS OLDUĞU OĞLU YARDIMINA KOŞTU!

Ölümden dönen İbrahim Tatlıses'in yanına ilk giden isimlerden biri de ilk eşi Adalet Sara ile evliliğinden dünyaya gelen Ahmet Tatlıses olmuştu. Birbirleri hakkında sert sözler sarfeden ve mahkemelik olan ikilinin, feci kaza sonrası barıştığı iddia edilmişti.

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İbrahim Tatlıses’ten küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’e: Kaza yapsa…

"İNSANIN YÜREĞİNE OTURUYOR"

Hastane önünde açıklama yapan Ahmet Tatlıses, "Polat Yağcı beni aradı, olay yerine gittim. Durum bayağı kötüydü. İtfaiye ekipleri çalışıyordu. Şimdi yanından çıktım, doktorlarla görüştüm. Sağlık durumu gayet iyi, gerçekten büyük bir kaza. Çok iyi bir şekilde çıktı, diğer yaralı arkadaşlar da aynı şekilde. Allah'ın takdiri, buna da şükür. Allah korusun kendilerini. Doktorlarla görüştükten sonra sahneye çıkabilir, doktorlar öyle söyledi. Polat aradığında koşa koşa yanına gittim. İnsanın yüreğine oturuyor. Aracın yanına kadar girdim. Rabb'im bir daha yaşatmasın" demişti.

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İbrahim Tatlıses’ten küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’e: Kaza yapsa…

"GECE NEREDEYDİ PEKİ?"

Büyük oğlu ile barıştığı yönünde basına yansıyan haberler hakkında gazeteci Bilal Özcan'a konuşan İbrahim Tatlıses, söz konusu iddiaları kesin bir dille reddetmişti.

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İbrahim Tatlıses’ten küs olduğu oğlu Ahmet Tatlıses’e: Kaza yapsa…

Ben elimi öptürmem kimseye. Barış marış olmadı. Kimseyle barışmadım. Gece neredeydi peki? Niye gelmedi programa. Ertesi gün kahvaltıda hep beraberdik. Kahvaltıda neredeydi? Hala barış diyor… Artist artist… Geldi, numarasını yaptı gitti.