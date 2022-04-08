08 Nisan 2022, Cuma
Hadise ve Mehmet Dinçerler hazırlıklara başladı! Maldivler tatilinin altından düğün çıktı
15 Mart'ta aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilik hazırlıklarına başladı. Fazla beklemek istemeyen ikili düğün mekanı arayışına başladı. Ünlü çiftin, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları Maldivler seyahatinin sebebinin de bu olduğu öğrenildi. Düğününe sponsor olmak Türkiye'de birçok ünlü otel adeta birbiriyle yarışsa da Hadise ve Mehmet Dinçerler'in önümüzdeki günlerde Seyşeller'e ve Avrupa'da da üç şehirde mekana bakacakları öğrenildi. Sabah yazarı Bülent Cankurt çiftin düğün hazırlıklarını kaleme aldı. İşte o yazı...
Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:39
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