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Hadise ve Mehmet Dinçerler hazırlıklara başladı! Maldivler tatilinin altından düğün çıktı

15 Mart'ta aile arasında düzenlenen törenle nişanlanan Hadise ve Mehmet Dinçerler, evlilik hazırlıklarına başladı. Fazla beklemek istemeyen ikili düğün mekanı arayışına başladı. Ünlü çiftin, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları Maldivler seyahatinin sebebinin de bu olduğu öğrenildi. Düğününe sponsor olmak Türkiye'de birçok ünlü otel adeta birbiriyle yarışsa da Hadise ve Mehmet Dinçerler'in önümüzdeki günlerde Seyşeller'e ve Avrupa'da da üç şehirde mekana bakacakları öğrenildi. Sabah yazarı Bülent Cankurt çiftin düğün hazırlıklarını kaleme aldı. İşte o yazı...

Giriş Tarihi: 08.04.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 10:39
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Hadise ve Mehmet Dinçerler hazırlıklara başladı! Maldivler tatilinin altından düğün çıktı

Bir yıldır aşk yaşayan Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında 'çok gizli' bir törenle nişanlanmıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler hazırlıklara başladı! Maldivler tatilinin altından düğün çıktı

Vuslata ermek için arayı açmak istemeyen aşıkların, düğün mekanı bakmaya başladıklarını öğrendim.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler hazırlıklara başladı! Maldivler tatilinin altından düğün çıktı

Ancak çiftler, genelde tanıtım filmleri veya internet siteleri üzerinden yer bakarken Hadise ile nişanlısı, düğün mekanlarını yerinde inceliyormuş.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler hazırlıklara başladı! Maldivler tatilinin altından düğün çıktı

Şarkıcı Hadise yine farkını konuşturacak! Hadise ile Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta aile arasında gizli bir törenle nişanlanmıştı. Evlenmek için çok beklemek istemeyen aşıklar, harekete geçti. Hadise ve nişanlısı Mehmet Dinçerler düğün mekanı arayışına başladı. Ünlü çiftin, geçtiğimiz haftalarda yaptıkları Maldivler seyahatinin sebebinin de bu olduğu öğrenildi. Oteli yerinde görüp deneyimleyen Hadise ve Mehmet Dinçerler, önümüzdeki günlerde Seyşeller'e gidecek. Daha sonra da Avrupa'da üç şehirde mekan bakacaklar. Ünlü çift ardından da kararlarını verecekler. Hadise ve Mehmet Dinçerler'in düğününe sponsor olmak Türkiye'de birçok ünlü otel adeta birbiriyle yarışıyor.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler hazırlıklara başladı! Maldivler tatilinin altından düğün çıktı

Üstelik baktıkları yerler, İstanbul'da veya Bodrum'da bir otel falan değil. Ünlü çiftin, geçenlerde yaptıkları Maldivler seyahatinin sebebi de buymuş. Oteli yerinde görüp deneyimleyip gelmişler.