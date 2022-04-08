08 Nisan 2022, Cuma
Kurt Efe Tatlıtuğ göründü! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aile pozuna beğeni yağdı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bu ay sonu dünyaya gelecek bebeklerini kucağına almak için geri saymaya başladı. Geçtiğimiz günlerde oğullarına 'Kurt Efe' adını vereceklerini açıklayan çiftten beklenen aile fotoğrafı geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:51
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