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Haberler Galeri Kurt Efe Tatlıtuğ göründü! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aile pozuna beğeni yağdı

Kurt Efe Tatlıtuğ göründü! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aile pozuna beğeni yağdı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, bu ay sonu dünyaya gelecek bebeklerini kucağına almak için geri saymaya başladı. Geçtiğimiz günlerde oğullarına 'Kurt Efe' adını vereceklerini açıklayan çiftten beklenen aile fotoğrafı geldi. Kıvanç Tatlıtuğ'un yaptığı paylaşım sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 08.04.2022 09:51 Güncelleme Tarihi: 08.04.2022 09:51
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Kurt Efe Tatlıtuğ göründü! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aile pozuna beğeni yağdı

2016 yılında Paris'te dünyaevine giren Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, anne-baba olmaya hazırlanıyor. Heyecanı gün geçtikçe artan ünlü stil danışmanı, geçtiğimiz günlerde dostları Damla Yılmaz ve Zeynep Ünver'in karnını tuttuğu fotoğrafı Instagram hesabından yayınlamıştı.

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Kurt Efe Tatlıtuğ göründü! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aile pozuna beğeni yağdı

"BEBEĞİM"

Arkadaşlarının kendisine hep destek olduğunu ifade eden Dizer, "Bebeğim" yazıp kalp emojisi eklediği gönderisine, "Elleri hep üstümde sekiz yıldır. Bizim kızlar" notunu düşmüştü. Karnının iyice belirginleştiği görülen Dizer'in paylaşımı takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

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Kurt Efe Tatlıtuğ göründü! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aile pozuna beğeni yağdı

"ALLAH İSTEYEN HERKESE NASİP ETSİN"

Bebek heyecanı yaşayan bir diğer isim Kıvanç Tatlıtuğ ise müjdeli haberin duyulmasının ardından "Çok güzel bir duygu, çok mutluyuz. Allah isteyen herkese nasip etsin. Biz de daha yeniyiz bu süreçte. Önce sağlıklı olsun, sağlıklı gelsin. İsim daha düşünmedik, akışına bıraktık" açıklamasını yapmıştı.

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Kurt Efe Tatlıtuğ göründü! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aile pozuna beğeni yağdı

'KURT SEYİT VE ŞURA' DİZİSİNDEN ESİNLENDİ

Geçtiğimiz hafta Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in çocuklarının ismi belli oldu. Bu ayın son haftasında Maslak Acıbadem Hastanesi'nde çocuklarını kucağına alacak ünlü oyuncu ile güzel tasarımcı, oğullarına 'Kurt Efe' adını vereceklerini açıkladı.

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Kurt Efe Tatlıtuğ göründü! Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer’in aile pozuna beğeni yağdı

2014 yılında 'Kurt Seyit ve Şura' dizisinde 'Kurt Seyit' karakterine hayat veren Tatlıtuğ'un, başrolü Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı projeden esinlendiği iddia ediliyor.