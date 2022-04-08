08 Nisan 2022, Cuma
Kurtlar Vadisi dizisinin efsanesi Süleyman Çakır sosyal medyayı salladı! O fotoğraf yıllar sonra ortaya çıktı
Kurtlar Vadisi dizisinin efsane karakteri Süleyman Çakır, ölüm yıldönümünde yine sosyal medyayı salladı. Oktay Kaynarca'nın canlandırdığı Süleyman Çakır karakteri 18 yıl önce dizide senaryo gereği hayatını kaybetmişti. Dizinin hayranları Çakır'ın ölümünün ardından gıyabında cenaze namazı kıldırmış, mevlit okutmuş, lokma dağıtmış ve gazeteler aracılığıyla başsağlığı dileklerinde bulunmuştu. Süleyman Çakır karakterinin dizide öldürülmesinin 18. yıl dönümü sosyal medyada büyük ses getirdi. Kurtlar Vadisi dizisindeki Süleyman Çakır karakteri kimdir? İşte, Süleyman Çakır ile ilgili merak edilen soruların yanıtı.
Giriş Tarihi: 08.04.2022 11:31
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