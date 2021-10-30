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Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik yolunda ilk adımı attı! Aileye girdi

Kaan Yıldırım'la ayrılığının hemen ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, magazin gündemine oturdu. Her hareketiyle yakın takibe alınan çift cephesinde yeni gelişme yaşandı. Popçunun Dinçerler ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edildiği iddia edilirken sürpriz gelişme yaşandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Mehmet Dinçerler annesi ile sevgilisini bir araya getirdi.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 13:07 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 13:07
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Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik yolunda ilk adımı attı! Aileye girdi

Kaan Yıldırım'la evliliğin eşiğinden dönen Hadise, ayrılığın hemen ardından Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik yolunda ilk adımı attı! Aileye girdi

İlişkileri doludizgin devam ederken popçunun pırlantalı paylaşımı sonrası sevgilisine 'evlilik' mesajı verdiğini ileri sürüldü.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik yolunda ilk adımı attı! Aileye girdi

SÜRPRİZ ADIM

Ancak paylaşımın ardından popçunun 'istenmeyen gelin' ilan edildiği haberleri gündeme geldi.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik yolunda ilk adımı attı! Aileye girdi

Şarkıcı, iş insanının kardeşi Tuğba Dinçerler'in nişanına çiçek göndermesiyle ise, 'İstenmeyen gelin' iddialarını yalanmış oldu.

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Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik yolunda ilk adımı attı! Aileye girdi

İkili cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı.