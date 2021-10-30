Hadise ve Mehmet Dinçerler evlilik yolunda ilk adımı attı! Aileye girdi

Kaan Yıldırım'la ayrılığının hemen ardından iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, magazin gündemine oturdu. Her hareketiyle yakın takibe alınan çift cephesinde yeni gelişme yaşandı. Popçunun Dinçerler ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edildiği iddia edilirken sürpriz gelişme yaşandı. Evlilik yolunda ilk adımı atan Mehmet Dinçerler annesi ile sevgilisini bir araya getirdi.