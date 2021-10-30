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Bülent Ersoy orkestrasıyla birbirine girdi: Allah belalarını versin

Kıbrıs'a konsere giden Bülent Ersoy'un orkestra ekibi sahte PCR testi nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Tahliyenin ardından Türkiye'ye dönen Ahmet İzgi, katıldığı magazin programında Bülent Ersoy ile birbirine girdi. Ersoy'dan destek görmediklerini, İbrahim Tatlıses ve dostlarının kendilerine yardım ettiğini söyleyen İzgi'ye ateş püsküren Ersoy, "Allah belalarını versin" dedi.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 13:43 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 13:44
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Bülent Ersoy orkestrasıyla birbirine girdi: Allah belalarını versin

Bülent Ersoy'un KKTC'ye konsere giden ve PCR testleri sahte çıktığı için tutuklanan 21 kişilik orkestrası tahliye edildi. Türkiye'ye gelen ekip Ersoy'la ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Ersoy'un ve İbrahim Tatlıses'in davulcusu Ahmet İzgi, havalimanında yaşananları anlattı:

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Bülent Ersoy orkestrasıyla birbirine girdi: Allah belalarını versin

"Biz oraya rızkımızı kazanmaya gittik ancak mahkum edildik. Ben yoğun bakımda yattım. Orada 4 kere, 5 kere test olduk. Buradan giderken 2 kere test olduk. Hepimiz negatiftik. Bizi hasta insanların içine attılar. Bir ay otelde kaldık. Bir ay hapiste kaldık. Bülent Hanım bize hiç yardım etmedi. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum."

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Bülent Ersoy orkestrasıyla birbirine girdi: Allah belalarını versin

"Bülent Hanım bizimle ilgilenmedi. 'Avukat tutacağım' dedi ama kimsenin avukat tuttuğu yok. 'Servetimi harcayacağım' dedi ama biz kimsenin servetini filan istemiyoruz. Bize sadece bir hatır sorsaydı, arasaydı. Bizim ailelerimiz hop oturup hop kalktı hasta olduğumuzu duyunca. Biz müzisyeniz. İşimize devam edeceğiz."

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Bülent Ersoy orkestrasıyla birbirine girdi: Allah belalarını versin

"BÜLENT ERSOY KENDİNE ORKESTRA BULAMIYOR TÜRKİYE'DE"

"Tekrar Bülent Ersoy'un orkestrasında çalacak mısınız?" şeklindeki bir soruya ise İzgi, "Yok canım. Bülent Ersoy kendine orkestra bulamıyor Türkiye'de. Kimse çalışmıyor, çalışmaz da. Ben onunla niye çalışayım?" şeklinde yanıt verdi.

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Bülent Ersoy orkestrasıyla birbirine girdi: Allah belalarını versin

Lefkoşa Cezaevi'nden tahliye edildikten sonra İstanbul Havalimanı'na gelen müzisyenleri, aileleri ve yakınları karşıladı. Duygusal anların yaşandığı karşılama sırasında gözyaşları sel oldu.