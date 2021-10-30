Bülent Ersoy orkestrasıyla birbirine girdi: Allah belalarını versin

"Biz oraya rızkımızı kazanmaya gittik ancak mahkum edildik. Ben yoğun bakımda yattım. Orada 4 kere, 5 kere test olduk. Buradan giderken 2 kere test olduk. Hepimiz negatiftik. Bizi hasta insanların içine attılar. Bir ay otelde kaldık. Bir ay hapiste kaldık. Bülent Hanım bize hiç yardım etmedi. Ben yoğun bakımda kaldım, entübe oluyordum."

