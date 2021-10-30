30 Ekim 2021, Cumartesi
Canan Ergüder gözyaşları içinde anlattı: Oğluma benden bir şey kalsın istiyorum
Son olarak Menajerimi Ara dizisiyle izleyici karşısına çıkan Canan Ergüder, sette meme kanseri olduğunu öğrenmiş hemen tedaviye başlanmıştı. Kemoterapi ve radyoterapi gören Ergüder, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Gözyaşlarını tutamayan oyuncu, "Oğluma notlar yazıyorum" sözleriyle de izleyenleri duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 30.10.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 12:23
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