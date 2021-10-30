Canan Ergüder gözyaşları içinde anlattı: Oğluma benden bir şey kalsın istiyorum

"Normalde kontrollerimi yaptırırım. Farkına vardım ki iki ay atlamışım. O sırada yoğun çalışıyordum, unuttuğumu fark ettim. Çok da iyi bir vakitte gitmedim. Reglime bir hafta kala doktora gittim. Mamogramı yaptıracağınız en iyi vakit reglinize bir hafta kala oluyor. Çok panik oldum. Bilinçli olarak böyle gittim. Maalesef meme MR'ım çekileceği söylendiğinde kalbim sıkışmaya başladı. Doğru zamanda gitmediğim için meme MR'ı bulanık sonuç verdi ama iki gün sonra kanser olduğumu öğrendim."