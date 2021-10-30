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Canan Ergüder gözyaşları içinde anlattı: Oğluma benden bir şey kalsın istiyorum

Son olarak Menajerimi Ara dizisiyle izleyici karşısına çıkan Canan Ergüder, sette meme kanseri olduğunu öğrenmiş hemen tedaviye başlanmıştı. Kemoterapi ve radyoterapi gören Ergüder, tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Gözyaşlarını tutamayan oyuncu, "Oğluma notlar yazıyorum" sözleriyle de izleyenleri duygulandırdı.

Giriş Tarihi: 30.10.2021 12:23 Güncelleme Tarihi: 30.10.2021 12:23
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Canan Ergüder gözyaşları içinde anlattı: Oğluma benden bir şey kalsın istiyorum

Menajerimi Ara dizisinde başrol oynarken meme kanserine yakalandığını öğrenen Canan Ergüder, projeden ayrılarak tedavisine başladı. Uzun süredir tedavi gören Ergüder, #MemeKanseriKontrolu sloganıyla yazar İclal Aydın'ın moderatörlüğünde gerçekleşen yayına katıldı. Ünlü oyuncu yaşadığı süreci anlatırken, kimi zaman duygusal anlar yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Canan Ergüder gözyaşları içinde anlattı: Oğluma benden bir şey kalsın istiyorum

Canan Ergüder'in açıklamalarından öne çıkanlar...

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Canan Ergüder gözyaşları içinde anlattı: Oğluma benden bir şey kalsın istiyorum

"HAYATIMIN 10 SENESİNİ ALACAK..."

"Her şey yolunda gayet iyiyim. Kemoterapi ve radyoterapi bitti. Saçlarım çıkmaya başladı. Hormon baskılama tedavisi devam ediyor. Bu hayatımın beş senesini alacak. Belki bir beş sene daha... 10 sene..."

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Canan Ergüder gözyaşları içinde anlattı: Oğluma benden bir şey kalsın istiyorum

"Duş alırken fark ettim. O gece eve geç gelmiştim. Duş alırken lift kullanırım. İyi ki kullanmamaya karar vermişim. Sabun sayesinde fark ettim. Daha önce memede hissetmediğim bir şeydi. Sertti."

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Canan Ergüder gözyaşları içinde anlattı: Oğluma benden bir şey kalsın istiyorum

"Normalde kontrollerimi yaptırırım. Farkına vardım ki iki ay atlamışım. O sırada yoğun çalışıyordum, unuttuğumu fark ettim. Çok da iyi bir vakitte gitmedim. Reglime bir hafta kala doktora gittim. Mamogramı yaptıracağınız en iyi vakit reglinize bir hafta kala oluyor. Çok panik oldum. Bilinçli olarak böyle gittim. Maalesef meme MR'ım çekileceği söylendiğinde kalbim sıkışmaya başladı. Doğru zamanda gitmediğim için meme MR'ı bulanık sonuç verdi ama iki gün sonra kanser olduğumu öğrendim."