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Demet Akalın ve ekibi kaza yaptı! Bindikleri tekne saniyeler içinde battı! “Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum”

Ünlü şarkıcı Demet Akalın konser vermek üzere Didim'e gitti. Konser alanına hızlı gitmek ve fanlarıyla görüşmek için su yolunu kullan Akalın ve ekip arkadaşları tekne kazası geçirdi. Saniyeler içinde batan tekneden son anda kurtulan Akalın, "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum" dedi.

Giriş Tarihi: 25.08.2023 11:14 Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 11:18
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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! Saniyeler içinde battı! “Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum”

Didim'de konser vermeye giden şarkıcı Demet Akalın tekne kazası geçirdi. Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum" diyerek yaşadıklarını takipçileriyle paylaştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! Saniyeler içinde battı! “Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum”

"NASIL SAĞ ÇIKTIK ALGILAYAMIYORUM"

Demet Akalın 24 Ağustos Perşembe akşamı konser vermek için Didim'e gitti. Yurt dışından fanlarıyla görüşmek için su yoluyla karşıya geçmek isteyen ünlü şarkıcı ve ekibi tekne kazası geçirdi.

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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! Saniyeler içinde battı! “Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum”

Çok büyük bir tekne kazası geçirdiklerini dile getiren Demet Akalın, "İyiyiz. Arabayla geliyorum. Tekneyle gelmek isterken çok büyük bir kaza atlattık. Alnım şiş. Geliyorum." şeklinde yazdı.

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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! Saniyeler içinde battı! “Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum”

"TEKNE SANİYELER İÇİNDE BATTI"

Daha sonra videolu paylaşım yapan Demet Akalın alnındaki şişlikleri gösterdi. Ünlü isim şu ifadeleri kullandı:

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Demet Akalın tekne kazası geçirdi! Saniyeler içinde battı! “Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum”

"İyiyim merak etmeyin. Alnımda şişlik var. Çok yurtdışından gelen fanlarım olduğu için onları bırakmak istemedim. Çok kötü bir tekne kazası yaptık. İskeleye girdi."