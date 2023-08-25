HaberlerGaleriDemet Akalın ve ekibi kaza yaptı! Bindikleri tekne saniyeler içinde battı! “Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum”
Demet Akalın ve ekibi kaza yaptı! Bindikleri tekne saniyeler içinde battı! “Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum”
Ünlü şarkıcı Demet Akalın konser vermek üzere Didim'e gitti. Konser alanına hızlı gitmek ve fanlarıyla görüşmek için su yolunu kullan Akalın ve ekip arkadaşları tekne kazası geçirdi. Saniyeler içinde batan tekneden son anda kurtulan Akalın, "Nasıl sağ çıktık algılayamıyorum" dedi.
Giriş Tarihi: 25.08.2023 11:14Güncelleme Tarihi: 25.08.2023 11:18