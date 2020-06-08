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Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı
Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştı. Ölümünün 20'nci yılında da özlemle anılan Kemal Sunal için hatıra parası basıldı. Fransa'daki resmi avro banknotlarının basıldığı Oberthur Fiduciaire matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı "0 euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.
Giriş Tarihi: 08.06.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 12:48
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