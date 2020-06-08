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Haberler Galeri Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Türk sinemasının unutulmaz oyuncusu Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrılmıştı. Ölümünün 20'nci yılında da özlemle anılan Kemal Sunal için hatıra parası basıldı. Fransa'daki resmi avro banknotlarının basıldığı Oberthur Fiduciaire matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı "0 euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.

Giriş Tarihi: 08.06.2020 12:46 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020 12:48
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Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı GALERİ DEVAM EDİYOR

Yeşilçam'ın unutulmaz isimlerinden Kemal Sunal, 3 Temmuz 2000'de kalp krizi sonucu 56 yaşında hayatını kaybetmişti. Sunal'ın ölümünün 20. yılı dolayısıyla hatıra para basıldı.

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Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Fransa'daki resmi avro banknotlarının basıldığı Oberthur Fiduciaire matbaalarında, hatıra ve tanıtım amaçlı "0 euro" olarak üretilen paranın ön yüzünde Kemal Sunal'ın resimleri, arka yüzünde Avrupa ülkelerinin simgeleri yer aldı.

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Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Avrupa Merkez Bankası onayı ile 5 bin adet gerçek avro kağıdı üzerine basılan hatıra ve koleksiyon paralarının yarısı Türkiye'de, geri kalanı ise başta Avrupa olmak üzere dünya ülkelerinde satışa sunuluyor.

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Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

Ayrıca Kemal Sunal hatıra parası tedavüldeki avro banknotları ile aynı güvenlik özelliklerine sahip. Filigran, mikroprint, Simultouch, hologram, transparan kayıt, güvenlik geçmişi, güvenlik ipliği, floresan, görünmez mürekkep ve her parayı benzersiz yapan özel seri numarasına sahip para ancak "0 euro" ibaresiyle taklitlerinden ayırt edilebiliyor.

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Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Kemal Sunal'ın ölümünün 20. yılı anısına hatıra para basıldı

FİLMLERİ GİBİ PARASI DA TEBESSÜM ETTİRDİ

0 Euro Projesinin Türkiye temsilcisi firmanın ortağı Özgür Honça, AA muhabirine, projenin Avrupa'da 5 yıl önce, Türkiye'de ise yaklaşık 1,5 yıl önce hayata geçtiğini söyledi.