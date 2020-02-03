Hadise sosyal medyadaki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Hadise'nin o pozları

Hadise sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlüm pop yıldızı Hadise, Instagram hesabındaki fotoğraflarıyla magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Özel hayatıyla sevenlerinin ilgi odağı olan Hadise'nin herkes tarafından konuşulan o pozları dikkat çekti. İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraflar.