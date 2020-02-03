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Hadise sosyal medyadaki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Hadise'nin o pozları

Hadise sosyal medyadaki paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Ünlüm pop yıldızı Hadise, Instagram hesabındaki fotoğraflarıyla magazin dünyasının konuştuğu isim oldu. Özel hayatıyla sevenlerinin ilgi odağı olan Hadise'nin herkes tarafından konuşulan o pozları dikkat çekti. İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraflar.

Giriş Tarihi: 03.02.2020 13:50 Güncelleme Tarihi: 03.02.2020 14:01
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Hadise sosyal medyadaki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Hadise'nin o pozları

Hadise son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ederken Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha geldi. Instagram'ı en aktif kullanan ünlülerin başında gelen Hadise yeni paylaşımıyla çok konuşuldu.

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Hadise sosyal medyadaki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Hadise'nin o pozları

Yeni pozlarıyla dikkat çeken Hadise'nin eski pozları da olay oldu. İşte Hadise ve ünlülerin yıllar içindeki değişimleri.

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Hadise sosyal medyadaki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Hadise'nin o pozları

Hadise

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Hadise sosyal medyadaki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Hadise'nin o pozları
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Hadise sosyal medyadaki fotoğraflarıyla olay oldu! İşte Hadise'nin o pozları