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Haberler Galeri Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Hadise’nin yaptığı o paylaşım…

Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Hadise’nin yaptığı o paylaşım…

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, uzun süre aşklarını gözlerde uzak yaşamayı tercih etmişti. Karantina sürecinin bitmesinin ardından birlikte tatile çıkan çift, Kaan Yıldırım'ın yaptığı paylaşımla aşklarını ilan etmişti. Yıldırım'ın yaptığı paylaşım sosyal medyayı sallarken Hadise'den Kaan Yıldırım'la ilk paylaşım geldi. Hadise'nin yazdığı not ise dikkatleri çekti. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 16:39
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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Hadise’nin yaptığı o paylaşım…

Uzun süredir birlikte olan ve aşklarını gözlerden uzak yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım, karantina sürecinin ardından tatile çıkmıştı. Kaan Yıldırım tatilden yaptığı paylaşımla aşklarını ilan etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Hadise’nin yaptığı o paylaşım…

Kaan Yıldırım'ın ardından Hadise'den de ilk paylaşım geldi.

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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Hadise’nin yaptığı o paylaşım…

Kaan Yıldırım ile el ele fotoğrafını paylaşan popçu, bu karenin altına, "Yanımda, sağımda, solumda ve ufkumda. Yanında... Yazında, kışında ve tüm baharlarında" notunu düştü.

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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Hadise’nin yaptığı o paylaşım…

Hadise'nin paylaşımı kısa sürede büyük ilgi görürken ikilini arasındaki boy farkı merak konusu oldu. İşte Hadise ve Kaan Yıldırım arasındaki boy farkı…

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Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Hadise’nin yaptığı o paylaşım…

BURCU ÖZBERK - 162 CM