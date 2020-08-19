Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım ile ilk fotoğrafını paylaştı! İşte Hadise’nin yaptığı o paylaşım…

Aşklarıyla bu yıla damga vuran Hadise ve Kaan Yıldırım, uzun süre aşklarını gözlerde uzak yaşamayı tercih etmişti. Karantina sürecinin bitmesinin ardından birlikte tatile çıkan çift, Kaan Yıldırım'ın yaptığı paylaşımla aşklarını ilan etmişti. Yıldırım'ın yaptığı paylaşım sosyal medyayı sallarken Hadise'den Kaan Yıldırım'la ilk paylaşım geldi. Hadise'nin yazdığı not ise dikkatleri çekti. İşte o paylaşım...

Giriş Tarihi: 19.08.2020 16:36 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020 16:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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