HaberlerGaleriHadise savaş açtı! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi
Hadise savaş açtı! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi
Hadise'nin adı Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarına karışmış, haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamış ancak Reza Zarrab'a attığı mesajlar ifşa olmuştu. O dönem magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye savaş açan Hadise şikayetçi olmuştu. 3 isim için hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi.