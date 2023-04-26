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Hadise savaş açtı! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi

Hadise'nin adı Reza Zarrab ile yasak aşk iddialarına karışmış, haber magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Hadise çıkan haberleri kesin bir dille yalanlamış ancak Reza Zarrab'a attığı mesajlar ifşa olmuştu. O dönem magazin programında sunuculuk yapan Seren Serengil, Arto ve Bircan Bali'ye savaş açan Hadise şikayetçi olmuştu. 3 isim için hapis istemiyle ayrı ayrı iddianame düzenlendi.

Giriş Tarihi: 26.04.2023 16:45
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Hadise savaş açtı! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi

Televizyonda yayınlanan magazin programı sunucuları Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto lakabıyla tanınan Harutyan Dalga, şarkıcı Hadise'nin Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab'la arasında ilişki olduğu iddiasıyla ağır eleştirilerde bulunmuştu.

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Hadise savaş açtı! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi

Hadise magazin programında yorum yapan Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiği gerekçesiyle şikayette bulundu.

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Hadise savaş açtı! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi

''REZİL ETMEK İÇİN KÖTÜ YORUMLARDA BULUNDULAR''

Hadise, Serengil, Bali ve Arto'nun kendisini rezil etmek için sürekli olarak kötü yorumlarda bulunduğunu, yorumlarının hakaret içerdiğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ''Hakaret'' suçundan şikayette bulundu.

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Hadise savaş açtı! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi

Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Seren Serengil, Hadise Reza Zarrab ilk haberi çıktıktan sonra kendisine bir hesaptan Reza Zarrab ve Hadise'nin mesajları geldiğini, bu haberlerin doğruluğunu teyit etmek için Zarrab'ın avukatını aradığını ve mesajlaşmaların avukatın tarafından teyit ettiğini ileri sürdü.

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Hadise savaş açtı! Seren Serengil, Bircan Bali ve Arto hakkında hapis istemi

İDDİANAME DÜZENLENDİ

İfadeleri alınan Bircan Bali ve Arto, konu hakkında yorumda bulunduklarını ve bu yorumlarında doğrudan Hadise'yi hedef almadıkları, programda sarf ettikleri sözlerin eleştiri kapsamında kaldığını ileri sürerek suçlamaları reddettiler.