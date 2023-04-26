Kuruluş Osman’ın Bala’sı Özge Törer ‘canımın içi’ diyerek paylaştı babasını gören şaştı kaldı! Abisi gibi…

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Rekortmen dizideki performansıyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Oyuncunun babasıyla karesini görenler "Abisi sandım" yorumunu yaptı. İşte Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Özge Törer'in babası...