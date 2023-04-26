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Haberler Galeri Kuruluş Osman’ın Bala’sı Özge Törer ‘canımın içi’ diyerek paylaştı babasını gören şaştı kaldı! Abisi gibi…

Kuruluş Osman’ın Bala’sı Özge Törer ‘canımın içi’ diyerek paylaştı babasını gören şaştı kaldı! Abisi gibi…

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Rekortmen dizideki performansıyla kendisine hayran bırakan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi. Oyuncunun babasıyla karesini görenler "Abisi sandım" yorumunu yaptı. İşte Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Özge Törer'in babası...

Giriş Tarihi: 26.04.2023 17:13 Güncelleme Tarihi: 26.04.2023 17:13
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Kuruluş Osman’ın Bala’sı Özge Törer ‘canımın içi’ diyerek paylaştı babasını gören şaştı kaldı! Abisi gibi…

Kuruluş Osman'ın güzel oyuncusu Özge Törer oyunculuğu kadar güzelliğiyle de adından söz ettirdi.

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Kuruluş Osman’ın Bala’sı Özge Törer ‘canımın içi’ diyerek paylaştı babasını gören şaştı kaldı! Abisi gibi…

Dizinin izleyicileri tarafından yakın takibe alınan güzel oyuncu sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekmeyi başardı.

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Kuruluş Osman’ın Bala’sı Özge Törer ‘canımın içi’ diyerek paylaştı babasını gören şaştı kaldı! Abisi gibi…

Son paylaşımında babasını görenler "Abisi sandım" yorumunu yaptı.

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Kuruluş Osman’ın Bala’sı Özge Törer ‘canımın içi’ diyerek paylaştı babasını gören şaştı kaldı! Abisi gibi…

İşte Kuruluş Osman'ın güzeller güzeli Özge Törer'in babası...

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Kuruluş Osman’ın Bala’sı Özge Törer ‘canımın içi’ diyerek paylaştı babasını gören şaştı kaldı! Abisi gibi…

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