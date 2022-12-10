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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den yürek yakan Tolga Güleryüz paylaşımı! 'Seni hep yaşatacağım'

'Baş Belası' tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden ekibi taşıyan minibüs, Merzifon'a bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR'a arkadan çarpmıştı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin aralarında olduğu 8 kişi yaralanmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten, kaybettikleri arkadaşları Tolga Güleryüz için duygulandıran paylaşımlar yaptı.

Giriş Tarihi: 10.12.2022 14:12
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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den yürek yakan Tolga Güleryüz paylaşımı! ’Seni hep yaşatacağım’

20 Kasım'da 'Baş Belası' adlı tiyatro oyununun Karadeniz turnesi sırasında Merzifon'da geçirdikleri trafik kazasında tiyatrocuları taşıyan minibüsün bir TIR'a çarpması sonucu trafik kazası meydana gelmişti. Tolga Güleryüz, Burak Topçu ile Özgür Karataş hayatını kaybederken; Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci yaralanmıştı.

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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den yürek yakan Tolga Güleryüz paylaşımı! ’Seni hep yaşatacağım’

"GÖZLERİMİ KAPATIYORUM O ANI YAŞIYORUM"

Kazada ekip arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz haftalarda evinde çekilen bir fotoğrafı şu notla paylaşmıştı:

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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den yürek yakan Tolga Güleryüz paylaşımı! ’Seni hep yaşatacağım’

"Nerden başlasam, nasıl anlatsam bilemiyorum… Gözlerimi kapatıyorum o anı yaşıyorum, açıyorum gerçek olmadığını düşünüyorum… Sanki filmin içinde bir sahneyi oynamış gibiydik, haykırmak isyan etmek istemiyorum, çünkü 3 değerli arkadaşımız bunu istemezdi… Çok değerli yol arkadaşlarımı kaybetmenin üzüntüsünü tarif edemem, Allah düşmanımın başına vermesin… Şimdi ayağa kalkma zamanı… Güçlenip daha iyi olmalıyız, olacağız… Sizlerin sevgisi ve dualarıyla ayaktayız, bu kadar sevildiğimi bilmiyordum… Arayan, mesaj atan herkese sevgiler… Hepinize tek tek teşekkür ediyorum ve sarılıyorum, iyi ki varsınız. Üç değerli dostlarımız için bu bayrağı devralıp yolumuza devam edeceğiz… Onlara ihanet etmeyeceğiz…"

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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den yürek yakan Tolga Güleryüz paylaşımı! ’Seni hep yaşatacağım’

"KAYBETTİKLERİMİZ İÇİN HER GÜN DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Melis İşiten ise "Kaybettiklerimiz için her gün daha iyi olacağız. Sevginize bin şükür" ifadelerini kullanmıştı.

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Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten’den yürek yakan Tolga Güleryüz paylaşımı! ’Seni hep yaşatacağım’

"BENİM İÇİN ENDİŞELENMEYİN"

Durumu Fersoy ve İşiten'e göre daha ciddi olan ve ambulans uçakla İstanbul'a ameliyat olmaya gelen Sergen Deveci de, "Sevginizi kısacık sürede gayet derinden hissettim. İkinci baharımın geriye kalan kısmında hep buna, bu sevgiye layık olmaya çalışacağım. Kaybettiğimiz canlarımıza, arkadaşlarımıza, dostlarıma Allah'tan rahmet diliyorum. Sağlıklı günlerde görüşmemiz dileklerimle lütfen benim için endişelenmeyin" mesajını yazmıştı.