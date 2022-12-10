10 Aralık 2022, Cumartesi
Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten'den yürek yakan Tolga Güleryüz paylaşımı! 'Seni hep yaşatacağım'
'Baş Belası' tiyatro oyununu Çorum'da sahnelemelerinin ardından Samsun'a doğru hareket eden ekibi taşıyan minibüs, Merzifon'a bağlı Çaybaşı Köyü civarında önünde seyreden TIR'a arkadan çarpmıştı. Feci kazada minibüste bulunan 3 kişi hayatını kaybetmiş, Melis İşiten, Ceyhun Fersoy ve Sergen Deveci'nin aralarında olduğu 8 kişi yaralanmıştı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Ceyhun Fersoy ve Melis İşiten, kaybettikleri arkadaşları Tolga Güleryüz için duygulandıran paylaşımlar yaptı.
Giriş Tarihi: 10.12.2022 14:12
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