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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Hadise koronavirüsün ardından yakalandığı hastalığı açıkladı! Hadise koronavirüsün ardından yakalandığı hastalığı açıkladı!
Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. Yılbaşında O Ses Türkiye programıyla ekrana gelen şarkıcı, çekimlarinde kamera arkasını vlog çekti. Çekimlerde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hadise, koronavirüsü atlatmasının ardından anksiyeteye yakalandığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 14:05
Sosyal medya hesaplarından sık sık makyajsız paylaşım yaparak doğa güzelliği savunan hadise, bir markanın reklam yüzü oldu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Reklam çekimlerinden fotoğraflarını paylaşan şarkıcı 'Çok yakında' notunu yazarken mor elbisesiyle göz kamaştırdı.
Paylaşımın yoruma kapalı olması da dikkat çekti.
Şarkıcı Hadise, yılbaşı akşamı gerçekleşen 'O Ses Türkiye'nin kamera arkasını vlog çekti. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan şarkıcı, hastalık süresince yaşadıklarını da ilk kez anlattı.
Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını söyleyen sanatçı, şunları söyledi: