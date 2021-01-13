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Hadise koronavirüsün ardından yakalandığı hastalığı açıkladı!

Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan Hadise, evinde gördüğü tedavinin ardından hastalığı atlatmıştı. Yılbaşında O Ses Türkiye programıyla ekrana gelen şarkıcı, çekimlarinde kamera arkasını vlog çekti. Çekimlerde dikkat çeken açıklamalarda bulunan Hadise, koronavirüsü atlatmasının ardından anksiyeteye yakalandığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.01.2021 14:05
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Hadise koronavirüsün ardından yakalandığı hastalığı açıkladı!

Sosyal medya hesaplarından sık sık makyajsız paylaşım yaparak doğa güzelliği savunan hadise, bir markanın reklam yüzü oldu.

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Hadise koronavirüsün ardından yakalandığı hastalığı açıkladı!

Reklam çekimlerinden fotoğraflarını paylaşan şarkıcı 'Çok yakında' notunu yazarken mor elbisesiyle göz kamaştırdı.

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Hadise koronavirüsün ardından yakalandığı hastalığı açıkladı!

Paylaşımın yoruma kapalı olması da dikkat çekti.

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Hadise koronavirüsün ardından yakalandığı hastalığı açıkladı!

Şarkıcı Hadise, yılbaşı akşamı gerçekleşen 'O Ses Türkiye'nin kamera arkasını vlog çekti. Geçtiğimiz aylarda koronavirüse yakalanan şarkıcı, hastalık süresince yaşadıklarını da ilk kez anlattı.

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Hadise koronavirüsün ardından yakalandığı hastalığı açıkladı!

Korona endişesinin kendisinde anksiyete (kaygı bozukluğu) hastalığına yol açtığını söyleyen sanatçı, şunları söyledi: