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13 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman Özalp tek celsede boşandı! 11 yıllık evliliği bitti Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman Özalp tek celsede boşandı! 11 yıllık evliliği bitti
Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile nikah masasına oturmasının ardından oyunculuğu bırakmıştı. Bu evliliğinden 2 çocuğu bulunan Özalp, boşanma kararı aldı. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
Giriş Tarihi: 13.01.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021 13:02
'Çocuklar Duymasın' dizisiyle tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında hayatını Murat Kahraman Gökalp ile birleştirmiş ve televizyon dünyasından uzaklaşmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
İki çocuk annesi olan oyuncu, evliliğini bitirme kararı aldı.
Eşiyle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle evliliklerini bitirmek isteyen oyuncu, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
TEK CELSEDE BOŞANDI
Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.
KIZLARIN VELAYETİ ANNEYE VERİLDİ
Çiftin iki kız çocuğunun velayeti anne Hayal Kahraman Özalp'e verildi. Mahkeme nafakanın 10 bin olarak belirlenmesine karar verdi.