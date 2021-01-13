Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su Hayal Kahraman Özalp tek celsede boşandı! 11 yıllık evliliği bitti

Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Duygu karakteriyle tanınan Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında Murat Kahraman Gökalp ile nikah masasına oturmasının ardından oyunculuğu bırakmıştı. Bu evliliğinden 2 çocuğu bulunan Özalp, boşanma kararı aldı. Çift, dün görülen duruşmada anlaşmalı olarak tek celsede boşandı.