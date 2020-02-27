BİZE ULAŞIN
Hadise Kaan Yıldırım’a aşkını ilan etti! "Sana ait olan her şeyi istiyorum"
Hadise ve Kaan Yıldırım aşklarıyla magazin gündemine otururken Hadise'den şok eden yeni bir hamle geldi. Güzel şarkıcının sosyal medya hesabından Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle yaptığı paylaşımı silmesi ilişkide kriz çıktığı, Yıldırım'ın ilişkilerini açık etmesinden dolayı Hadise'ye kızgın olduğu iddialarını gündeme gelmişti. Güzel şarkıcı yatığı son paylaşımla çıkan haberleri yalanlarken adeta aşkını bir kez daha ilan etti.
Giriş Tarihi: 27.02.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 09:50
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9