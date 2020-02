Hadise Kaan Yıldırım’a aşkını ilan etti! "Sana ait olan her şeyi istiyorum"

"SANA AİT OLAN HER ŞEYİ İSTİYORUM"

Hadise ise son hamlesiyle adeta iddiaları yalanladı. Şarkıcı, 'The Notebook' filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben... Her gün" repliğini paylaştı.