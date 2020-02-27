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Hadise Kaan Yıldırım’a aşkını ilan etti! "Sana ait olan her şeyi istiyorum"

Hadise ve Kaan Yıldırım aşklarıyla magazin gündemine otururken Hadise'den şok eden yeni bir hamle geldi. Güzel şarkıcının sosyal medya hesabından Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle yaptığı paylaşımı silmesi ilişkide kriz çıktığı, Yıldırım'ın ilişkilerini açık etmesinden dolayı Hadise'ye kızgın olduğu iddialarını gündeme gelmişti. Güzel şarkıcı yatığı son paylaşımla çıkan haberleri yalanlarken adeta aşkını bir kez daha ilan etti.

Giriş Tarihi: 27.02.2020 09:42 Güncelleme Tarihi: 27.02.2020 09:50
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Hadise Kaan Yıldırım’a aşkını ilan etti! Sana ait olan her şeyi istiyorum

Son dönemde magazin gündeminden düşmeyen Hadise-Kaan Yıldırım aşkında şaşırtıcı bir gelişme yaşandı. Ünlü çiftin ilişkisinde kriz çıktığı iddia edilirken Hadise'den yaptığı son paylaşımla adeta aşkını haykırdı.

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Hadise Kaan Yıldırım’a aşkını ilan etti! Sana ait olan her şeyi istiyorum

HADİSE'DEN ÜST ÜSTE HAMLELER

Güzel şarkıcı Hadise, adının aşk dedikodularına karıştığı Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından paylaşmış ve aşk dedikodularının fitilini ateşlemişti.

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Hadise Kaan Yıldırım’a aşkını ilan etti! Sana ait olan her şeyi istiyorum

Ancak kısa süre önce Hadise'nin, Kaan Yıldırım'ın köpeği ile olan karesini sosyal medya hesabından silmesi kafaları karıştırdı.

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Hadise Kaan Yıldırım’a aşkını ilan etti! Sana ait olan her şeyi istiyorum

Çiftin ilişkisinde kriz çıktığı düşünülürken; Yıldırım'ın, Hadise'nin ilişkilerini açık etmesinden dolayı ona kızgın olduğu söylentileri ortaya atıldı.

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Hadise Kaan Yıldırım’a aşkını ilan etti! Sana ait olan her şeyi istiyorum

"SANA AİT OLAN HER ŞEYİ İSTİYORUM"

Hadise ise son hamlesiyle adeta iddiaları yalanladı. Şarkıcı, 'The Notebook' filmindeki, "Kolay olmayacak. Gerçekten zor olacak! Bu konuda her gün çalışmak zorundayız, ama bunu yapmak istiyorum çünkü seni istiyorum. Sana ait olan her şeyi istiyorum. Sonsuza dek. Sen ve ben... Her gün" repliğini paylaştı.