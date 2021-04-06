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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı! Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı!
Hekimoğlu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Timuçin Esen, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olsa da özel hayatını ve ailesini kamerlardan uzak tutan Timuçin Esen'in eşi görenleri şaşırttı. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin merak edilen eşi...
Giriş Tarihi: 06.04.2021 21:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 21:01
Hekimoğlu dizisinde canlandırdığı Ateş Hekimoğlu karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Timuçin Esen'in eşi merak konusu oldu. İşte Timuçin Esen başta olmak üzere ünlü isimlerin eşleri ve sevgilileri...
GALERİ DEVAM EDİYOR
BUĞRA GÜLSOY
BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ
BUĞRA GÜLSOY VE EŞİ NİLÜFER GÜRBÜZ
ERKAN PETEKKAYA