Hekimoğlu'nun Ateş'i Timuçin Esen’in eşi herkesi şaşırttı!

Hekimoğlu dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Timuçin Esen, özel hayatıyla da mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğuyla ekranların en sevilen oyuncularından olsa da özel hayatını ve ailesini kamerlardan uzak tutan Timuçin Esen'in eşi görenleri şaşırttı. İşte Timuçin Esen ve birçok ünlü ismin merak edilen eşi...