22 Ocak 2022, Cumartesi
Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu’nu kimse tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi
Gönül Dağı'nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Süvarioğlu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi. Oyunculuğuyla konuşulan Süvarioğlu'nun eski halini görenler tanıyamadı. İşte Cihat Süvarioğlu'nun inanılmaz değişimi...
Giriş Tarihi: 22.01.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 17:04
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