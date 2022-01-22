Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nu kimse tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Gönül Dağı dizisindeki Ramazan rolü ile iyi bir çıkış yakalayan Cihat Süvarioğlu, son dönemin dikkat çeken oyuncularından oldu. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla sinema ve dizi projesinde yer alan oyuncunun eski hali görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu verdiği kilolar sonrasında bambaşka birine bürünmüş. İşte inanılmaz değişimi…