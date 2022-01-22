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Gönül Dağı'nın Ramazan'ı Cihat Süvarioğlu’nu kimse tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Gönül Dağı'nda Ramazan karakterine hayat veren Cihat Süvarioğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Özel hayatıyla araştırma konusu olan Süvarioğlu, ortaya çıkan fotoğraflarıyla şaşkına çevirdi. Oyunculuğuyla konuşulan Süvarioğlu'nun eski halini görenler tanıyamadı. İşte Cihat Süvarioğlu'nun inanılmaz değişimi...

Giriş Tarihi: 22.01.2022 17:03 Güncelleme Tarihi: 22.01.2022 17:04
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Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nu kimse tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Gönül Dağı dizisindeki Ramazan rolü ile iyi bir çıkış yakalayan Cihat Süvarioğlu, son dönemin dikkat çeken oyuncularından oldu. Oyunculuk kariyeri boyunca birden fazla sinema ve dizi projesinde yer alan oyuncunun eski hali görenleri şaşkına çevirdi. Ünlü oyuncu verdiği kilolar sonrasında bambaşka birine bürünmüş. İşte inanılmaz değişimi…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nu kimse tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Aslı Enver

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Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nu kimse tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Aslı Enver

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Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nu kimse tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Aslı Enver

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Gönül Dağı’nın Ramazan’ı Cihat Süvarioğlu’nu kimse tanıyamadı! Böyle değişim görülmedi

Aslı Enver