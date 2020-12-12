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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığıyla ilgili bomba iddia! Aralarına Reynmen mi girdi?

Uzun süredir aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisini noktaladı. Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılığı duyururken, ayrılık nedeniyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığına sosyal medya fenomeni Reynmen'in neden olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:13 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:16
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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığıyla ilgili bomba iddia! Aralarına Reynmen mi girdi?

Uzun süredir aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrılığı magazi gündemine bomba gibi düşerken, ayrılıkla ilgili dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığıyla ilgili bomba iddia! Aralarına Reynmen mi girdi?

İkilinin ayrılık haberinin ardından gündeme bomba gibi bir iddia düştü.

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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığıyla ilgili bomba iddia! Aralarına Reynmen mi girdi?

Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığında sosyal medya fenomeni Reynmen'in olduğu konuşuluyor.

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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığıyla ilgili bomba iddia! Aralarına Reynmen mi girdi?

Daha önce Reynmen'in "Ela" şarkısında cesur kıyafetiyle dans eden Hadise, çok konuşulmuştu.

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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığıyla ilgili bomba iddia! Aralarına Reynmen mi girdi?

Hadise'nin uzun süre gündemde kalan o videosunu Reynmen'in çektiği iddiası kulislerde dolanıyordu.