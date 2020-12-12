Hadise ile Kaan Yıldırım ayrılığıyla ilgili bomba iddia! Aralarına Reynmen mi girdi?

Uzun süredir aşk yaşayan Hadise ve Kaan Yıldırım ilişkisini noktaladı. Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla ayrılığı duyururken, ayrılık nedeniyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Hadise'yle Kaan Yıldırım'ın ayrılığına sosyal medya fenomeni Reynmen'in neden olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.