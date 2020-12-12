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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk olayında savcılıktan karar çıktı

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, Çeşme'deki The Beach of Momo adlı mekanda 3 arkadaşıyla birlikte saldırıya uğradığını iddia etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Plaj işletmecisi iddiayı şiddetle reddederken olay karşılıklı suçlamalarla kaosa dönüşmüştü. Top model, şaşırtıcı şekilde şikayetinden vazgeçince savcılık da dosyayı kapattı.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:36
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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk olayında savcılıktan karar çıktı

Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, saldırıya uğradığı iddiasıyla Çeşme'deki The Beach of Momo görevlilerinden şikayetçi olmuştu. Top model, şaşırtıcı şekilde şikayetinden vazgeçince savcılık da dosyayı kapattı.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk olayında savcılıktan karar çıktı

Dünyaca ünlü Ukraynalı top model Daria Kyryliuk ve arkadaşları, Çeşme'deki Beach of Momo'nun güvenlik görevlilerinin saldırısına uğradıklarını iddia etmişti.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk olayında savcılıktan karar çıktı

Saldırıdan sonra ünlü model ve arkadaşları, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne şikayette bulunmuş, polis olayla ilgili çalışma başlatmıştı.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk olayında savcılıktan karar çıktı

Soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beach Of Momo'nun olaya karışan çalışanları ünlü modelden özür diledi.

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Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk olayında savcılıktan karar çıktı

Ünlü model, kendisini darp eden güvenlik personelleri Dadaş A., Ferit Y., müşteri karşılama personeli Özkan Z. ve yönetici Kadir K.'nin özrünü kabul etti.