ANA SAYFA
Çeşme’de darbedildiğini iddia eden Daria Kyryliuk olayında savcılıktan karar çıktı
Ukraynalı top model Daria Kyryliuk, Çeşme'deki The Beach of Momo adlı mekanda 3 arkadaşıyla birlikte saldırıya uğradığını iddia etmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. Plaj işletmecisi iddiayı şiddetle reddederken olay karşılıklı suçlamalarla kaosa dönüşmüştü. Top model, şaşırtıcı şekilde şikayetinden vazgeçince savcılık da dosyayı kapattı.
Giriş Tarihi: 12.12.2020 10:35 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 10:36
- 1
- 12
- 2
- 12
- 3
- 12
- 4
- 12
- 5
- 12