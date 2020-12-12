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Alişan ölümden döndü! Tüm vücudu mosmor oldu
Demet Akalın'la sabah programı sunan Alişan, dünkü programında yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. 2 yıl önce yaşadığı korkunç olayı anlatan ünlü türkücü ölümden döndüğünü açıkladı. Göbeğindeki yağları aldırmak için liposuction yaptıran Alişan'ın başına gelenler ağızları açık bıraktı. Boynuna kadar tüm vücudu moraran ünlü türkücünün yaşadıkları herkesi şoke etti.
Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:18
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