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Alişan ölümden döndü! Tüm vücudu mosmor oldu

Demet Akalın'la sabah programı sunan Alişan, dünkü programında yaptığı açıklama ile gündeme oturdu. 2 yıl önce yaşadığı korkunç olayı anlatan ünlü türkücü ölümden döndüğünü açıkladı. Göbeğindeki yağları aldırmak için liposuction yaptıran Alişan'ın başına gelenler ağızları açık bıraktı. Boynuna kadar tüm vücudu moraran ünlü türkücünün yaşadıkları herkesi şoke etti.

Giriş Tarihi: 12.12.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 12.12.2020 09:18
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Alişan ölümden döndü! Tüm vücudu mosmor oldu

Ünlü şarkıcı Alişan, 2 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Ünlü şarkıcı bugün canlı yayında yaşadığı zor günleri anlattı.

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Alişan ölümden döndü! Tüm vücudu mosmor oldu

Eşi hamileyken kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan yaşadıklarını böyle anlattı:

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Alişan ölümden döndü! Tüm vücudu mosmor oldu

5.5 SAAT AMELİYATTA KALDIM

"Dün itibariyle davam açıldı. 2 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider' dedi.

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Alişan ölümden döndü! Tüm vücudu mosmor oldu

Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 2 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kalmışım.

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Alişan ölümden döndü! Tüm vücudu mosmor oldu

Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahi. Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık..."