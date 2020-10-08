Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir birlikte olan çiftin ayrıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silen ünlü çiftin yapacağı açıklama hayranları tarafından merak ediliyor. İkilinin uzun süredir ilişkilerinde sorun olduğu iddialar arasında yer alıyor. İşte, Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...