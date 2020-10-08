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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...
Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığına yönelik iddialar sosyal medyanın gündeminde yayılmaya başladı. 2020 yılının en çok konuşulan aşkları arasında yer alan Hadise ile Kaan Yıldırım, Instagram'da birbirinin fotoğraflarını kaldırdı. Hayranları ikilinin ayrılıp ayrılmadığı yönündeki detayları araştırmaya başladı. İşte, Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...
Giriş Tarihi: 08.10.2020 19:29Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 19:35