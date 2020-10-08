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Haberler Galeri Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Hadise ve Kaan Yıldırım'ın ayrıldığına yönelik iddialar sosyal medyanın gündeminde yayılmaya başladı. 2020 yılının en çok konuşulan aşkları arasında yer alan Hadise ile Kaan Yıldırım, Instagram'da birbirinin fotoğraflarını kaldırdı. Hayranları ikilinin ayrılıp ayrılmadığı yönündeki detayları araştırmaya başladı. İşte, Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...

Giriş Tarihi: 08.10.2020 19:29 Güncelleme Tarihi: 08.10.2020 19:35
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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...

Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzun süredir birlikte olan çiftin ayrıldığı iddiası sosyal medyanın gündemine bomba gibi düşüyor. Sosyal medya hesaplarından fotoğraflarını silen ünlü çiftin yapacağı açıklama hayranları tarafından merak ediliyor. İkilinin uzun süredir ilişkilerinde sorun olduğu iddialar arasında yer alıyor. İşte, Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...

HADİSE İLE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

Hadise ve Kaan Yıldırım çiftinin ayrıldığı iddia edildi. Taraflar konuyla ilgili açıklama yaptığı anda haberimize eklenecektir.

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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...

Hadise le Kaan Yıldırım'ın ayrıldığı yönündeki iddialara, ünlü oyuncudan fotoğraflı yanıt geldi. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyen ünlü çiftin ayrıldığı iddiası hızla yayılınca 33 yaşındaki Yıldırım romantik bir paylaşımda bulundu.

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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...

33 yaşındaki Yıldırım, sevgilisi ile bahçede yürüyüş yaptıkları sırada çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı. İkilinin aşk dolu karesine takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İklinin aşk pozunda boyları merak konusu oldu.

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Hadise ile Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Kaan Yıldırım Hadise aşkı bitti mi? Yılın aşkında sürpriz gelişme...

Öte yandan Hadise ve Kaan Yıldırım, ilişkilerinin başından bu yana sosyal medyada birbirlerini takip etmiyor. Ünlü şarkıcı, Yıldırım'ı sevimli dostu Benek için açtığı sosyal medya hesabından takip ediyor.