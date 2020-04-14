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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Esra Bilgiç, Ramo dizisiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine topladı. Canlandırdığı Sibel karakterindeki başarılı oyunculuğuyla bu sezonun en beğenilen oyuncularından olan Esra Bilgiç'in özel hayatı mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de konuşulan Esra Bilgiç'in değişimini görenler inanamadı. İşte Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 17:46 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 17:48
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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ramo dizisinde canlandırdığı Sibal karakteriyle tüm dikkatleri üzerine çeken Esra Bilgiç'in estetiksiz hali görenleri şaşırttı. İşte Esra Bilgiç ve birçok ünlü ismin estetiksiz hali…

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ebru Gündeş

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Ebru Gündeş

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

İrem Derici

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Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Şeyma Subaşı