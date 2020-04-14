Ramo’nun Sibel’i Esra Bilgiç estetik harikası çıktı! Eski hali şok etti

Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Halime karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Esra Bilgiç, Ramo dizisiyle yeniden tüm dikkatleri üzerine topladı. Canlandırdığı Sibel karakterindeki başarılı oyunculuğuyla bu sezonun en beğenilen oyuncularından olan Esra Bilgiç'in özel hayatı mercek altına alındı. Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de konuşulan Esra Bilgiç'in değişimini görenler inanamadı. İşte Esra Bilgiç'in estetiksiz hali...