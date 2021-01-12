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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Hadise hakkındaki iddialara isyan etti!
Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla geçtiğimiz yıla damgasını vuran Hadise, hakkında çıkan iddialara isyan etti. Nisan ayında başlayacak olan O Ses Türkiye çekimleri için kıyafet alışverişine başladığı iddia edilen Hadise'nin bunun için 100 bin lira ödediği haberleri gündeme gelmişti. Konuyla ilgili sessizliğini bozan Hadise, "Haberlerle yaratılan algı beni gerçekten rahatsız ediyor ve üzüyor" sözleriyle tepkisini dile getirdi.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 12:02 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 12:02
Kaan Yıldırım'la yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmeyen Hadise, geçtiğimiz günlerde 100 bin liralık alışveriş yaptığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Nisan ayında başlayacak olan O Ses Türkiye çekimleri için hazırlık yapan Hadise, İtalya ve Amerika'dan elbise getirttiği iddialarına cevap verdi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sessizliğini bozan Hadise, iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.
"YARATILAN ALGI BENİ RAHATSIZ ETTİ"
Ünlü şarkıcı yaptığı açıklamada, "Hiç almadığım kıyafetlerin, hiç harcamadığım paraların haberlerini bugüne kadar birçok kez okudum. Bu tarz masa başında yapılmış ve gerçeği yansıtmayan haberlere normalde cevap vermem ancak pandemi nedeni ile milyonlarca insan ciddi bir şekilde ekonomik zorluk yaşarken böyle gerçek dışı haberlerle yaratılan algı beni gerçekten rahatsız ediyor ve üzüyor. Umarım güzel günler yakındır. Herkese sevgilerimle..." dedi.
AŞKLARI 2020'YE DAMGA VURDU
Hadise-Kaan Yıldırım birlikteliği, Cem Yılmaz-Serenay Sarıkaya çifti ile birlikte geçtiğimiz yılın sürpriz aşklarından biriydi. Hadise ile Kaan Yıldırım aşkı, Yıldırım'ın köpeği Benek sayesinde ortaya çıkmıştı. Yıldırım'ın fotoğraflarından Benek adlı köpeği tanıyan sosyal medya kullanıcıları, ikilinin birlikteliklerini belgelemişti.