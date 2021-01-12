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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Çağatay Ulusoy Amerika’nın ardından şimdi de Avrupa’ya açılıyor! Çağatay Ulusoy Amerika’nın ardından şimdi de Avrupa’ya açılıyor!
Oyunculukta başarısıyla adını yurt dışında da duyuran Çağatay Ulusoy, başarısını ticarete de taşıdı. Karadeniz çayından ürettiği soğuk çay markası ile Amerika'da başarı elde eden Ulusoy, şimdi de Avrupa'ya açılmaya karar verdi.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 10:53 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 10:53
30 yaşındaki sevilen oyuncu Çağatay Ulusoy oyunculuktaki başarısını ticarete de taşıdı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ulusoy, iki yıl önce kardeşi ile ortak olup Türk çayını ABD'de pazarlamaya başlamıştı. Yakışıklı oyuncu Los Angeles eyaletinde 'Teakina' adında bir soğuk çay firması açmış satışlarından da mini bir servet kazanmıştı.
YENİ HEDEFİ AVRUPA
Şişesi 36 dolardan satılan çay, Amerikalılardan tam not aldı. Çay satışlarının iyi gitmesi üzerine Ulusoy, şimdi de Avrupa'ya açılma kararı aldı.
Takvim'in haberine göre; Ulusoy'un markası, yakında başta İngiltere'nin başkenti Londra olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde satılacak.
Yakışıklı oyuncunun çayları kaç euro'dan satacağı ise henüz bilinmiyor. Ulusoy, Türk çayının ardından Türk kahvesi ve lokumu da satmayı planlıyor.