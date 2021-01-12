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12 Ocak 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeşilçam efsanesi Canım Kardeşim'in Kahraman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Kahraman Kıral'ın son hali Yeşilçam efsanesi Canım Kardeşim'in Kahraman'ı yıllar sonra ortaya çıktı! İşte Kahraman Kıral'ın son hali
Yeşilçam'ın çocuk oyuncularından Kahraman Kıral Canım Kardeşim dizisindeki rolüyle milyonları ağlatmıştı. Canım Kardeşim'de hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Kahraman'a hayat veren Kahraman Kıral, yıllar sonra ortaya çıktı. İşte Yeşilçam'ın yıldız çocuk oyuncusu Kahraman Kıral'ın son hali.
Giriş Tarihi: 12.01.2021 13:46 Güncelleme Tarihi: 12.01.2021 13:46
Yeşilçam'ın kült filmlerinden Canım Kardeşim'de Kahraman karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Kahraman Kıral uzun süredir projelerde yer almıyordu. Yeşilçam'ın gözde çocuk oyuncularından Kahraman Kıral yıllar sonra ortaya çıktı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Canım Kardeşim ile birlikte Yeşilçam'da 14 filmde oynayan Kahraman Kıral, Şaşkın Damat, Gelin ve Oğul'daki oyunculuğuyla da beğenilmişti. İşte Kahraman Kıral ve çocuk oyuncuların son halleri.
Kapıcılar Kralı, Yönetmenliğini Zeki Ökten'in yaptığı, başrollerinde Kemal Sunal, Sevda Ferdağ ve Bilge Zobu'nun oynadığı 1976 yapımı bir Türk filminde Kemal Sunal'ın oğlunu canlandıran Hüsnü Yıldız'ın son hali görenleri şaşırtıyor.
Kapıcılar Kralı filmi Film, 14. Antalya Film Festivali'nde ödül yağmuruna tutulmuştu.
Zeki Ökten "En Başarılı Yönetmen"
Kemal Sunal'da "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüllerini aldığı Kapıcılar Kralı filmi festivalde "En İyi 2. Film" ödülünü de kazanmıştı.