Hadise hakkındaki gerçek şaşırttı! Mağazada, markette, fırında çalıştı

Hadise 11 yaşındayken anne ve babası boşanma kararı almış. Şarkıcı, henüz çocukken birçok işte çalışmış. Mağaza, market ve fırında çalıştığını açıklayan Hadise, ailesinin durumu çok iyi olmadığı için kendi parasını kazanmak zorunda kalmış.