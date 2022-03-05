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Hadise hakkındaki gerçek şaşırttı! Mağazada, markette, fırında çalıştı
Müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise hakkında hiç bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Şimdilerde iş insanı Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşayan Hadise, kısa süre önce evlilik kararı almıştı. Hayatıyla ilgili her detay yakından takip edilen ve şöhreti erken yaşlarda yakalayan şarkıcının çocukluğu, sanat hayatı kadar parlak geçmemiş. İşte Hadise hakkında bilinmeyenler...
Giriş Tarihi: 05.03.2022 16:27Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 16:30