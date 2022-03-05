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Hadise hakkındaki gerçek şaşırttı! Mağazada, markette, fırında çalıştı

Müzik kariyeri kadar özel hayatıyla da gündemden düşmeyen Hadise hakkında hiç bilinmeyen gerçek ortaya çıktı. Şimdilerde iş insanı Mehmet Dinçerler ile birliktelik yaşayan Hadise, kısa süre önce evlilik kararı almıştı. Hayatıyla ilgili her detay yakından takip edilen ve şöhreti erken yaşlarda yakalayan şarkıcının çocukluğu, sanat hayatı kadar parlak geçmemiş. İşte Hadise hakkında bilinmeyenler...

Giriş Tarihi: 05.03.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 16:30
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Hadise hakkındaki gerçek şaşırttı! Mağazada, markette, fırında çalıştı

Müzik kariyerinin zirvesinde olan Hadise, özel yaşamı hakkında pek konuşmak istemese de müzikseverler tarafından merak edilen isimlerin başında geliyor. Şöhreti erken yaşlarda yakalayan şarkıcının çocukluğu, sanat hayatı kadar parlak geçmemiş...

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Hadise hakkındaki gerçek şaşırttı! Mağazada, markette, fırında çalıştı

Hadise 11 yaşındayken anne ve babası boşanma kararı almış. Şarkıcı, henüz çocukken birçok işte çalışmış. Mağaza, market ve fırında çalıştığını açıklayan Hadise, ailesinin durumu çok iyi olmadığı için kendi parasını kazanmak zorunda kalmış.

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Hadise hakkındaki gerçek şaşırttı! Mağazada, markette, fırında çalıştı

Sivaslı bir ailenin Belçika doğumlu kızı olan Hadise, 2003 yılında Belçika'da yayınlanan "Idool" adlı bir yarışmaya katılmış. Burada yapımcıların dikkatini çekmeyi başarıp ilk müzik çalışması için stüdyoya adım atmış.

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Hadise hakkındaki gerçek şaşırttı! Mağazada, markette, fırında çalıştı

Küçük yaşlarda müzik ve dansa ilgi duymaya başlamış. Halasının kızlarından Çerkez dansını öğrenmiş.

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Hadise hakkındaki gerçek şaşırttı! Mağazada, markette, fırında çalıştı

Pazarlama okuyan Hadise, "Şarkıcı olmasaydım pazarlamayla ilgili bir işte çalışırdım" diyor.