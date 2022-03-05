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Bergen’i katleden Halis Serbest’ten skandal açıklama: '5 kere evlendim, onlar neden hayatta?'

'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen'in hayatını anlatan film vizyona girdi. Bergen'in yüzüne önce kezzap atan, ardından 1989 yılında öldüren Halis Serbest ise skandal açıklamalarda bulundu. Söylemezsem Olmaz programına konuşan Serbest, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bergen filmi hakkında konuştu. Açıklamalarıyla adeta kan dondururken "5 kere evlendim, onlar neden hayatta?" sözleri isyan ettirdi.

Giriş Tarihi: 05.03.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 14:26
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Bergen’i katleden Halis Serbest’ten skandal açıklama: ’5 kere evlendim, onlar neden hayatta?’

Bergen filminin vizyona girmesiyle ünlü şarkıcının acılı hayatı yeniden gündeme geldi. Bircan Bali ve Seren Serengil'in sunduğu programa canlı bağlanan Halis Serbest'in soğukkanlı açıklamaları ise herkesi şok etti.

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Bergen’i katleden Halis Serbest’ten skandal açıklama: ’5 kere evlendim, onlar neden hayatta?’

Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünü oynadığı Bergen filmi nihayet gösterime girdi. Filmin ardından Bergen'in hayatı yeniden gündeme geldi.

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Bergen’i katleden Halis Serbest’ten skandal açıklama: ’5 kere evlendim, onlar neden hayatta?’

Belgin'in Bergen olma sürecinde yaşadığı mücadele dolu bir hayat var. Yüzüne atılan kezzap, sonra sahnede kurşunlanması Bergen'in yaşadığı bazı acı olaylardan. Bu olayları yaşamasının en büyük sebebi ise hayatına aldığı Halis Serbest.

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Bergen’i katleden Halis Serbest’ten skandal açıklama: ’5 kere evlendim, onlar neden hayatta?’

Halis Serbest'in yıllar sonra pişmanlıktan uzak ve korkunç denilecek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Söylemezsem Olmaz programına canlı bağlanan Serbest'in bazı açıklamaları şöyle oldu:

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Bergen’i katleden Halis Serbest’ten skandal açıklama: ’5 kere evlendim, onlar neden hayatta?’

"Bana 'canavar' diyen o bayana hiç yakıştıramadım. Ben canavar değilim. Ben her şeyden önce bir insanım. Bir film yapıyorlar. Hiç olmazsa benim onayımı almış olsalardı, gerçekten de çok iyi bir film çıkardı ortaya."