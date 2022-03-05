05 Mart 2022, Cumartesi
Bergen’i katleden Halis Serbest’ten skandal açıklama: '5 kere evlendim, onlar neden hayatta?'
'Acıların Kadını' olarak tanınan Bergen'in hayatını anlatan film vizyona girdi. Bergen'in yüzüne önce kezzap atan, ardından 1989 yılında öldüren Halis Serbest ise skandal açıklamalarda bulundu. Söylemezsem Olmaz programına konuşan Serbest, Farah Zeynep Abdullah'ın başrolünde yer aldığı Bergen filmi hakkında konuştu. Açıklamalarıyla adeta kan dondururken "5 kere evlendim, onlar neden hayatta?" sözleri isyan ettirdi.
Giriş Tarihi: 05.03.2022 14:26 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 14:26
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