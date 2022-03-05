Yargı’nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakteriyle izleyici karşısına çıkan Başak Gümülcinelioğlu dikkatleri üzerine çekti. Özellikle son iki bölümde oldukça öne çıkan Gümülcinelioğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı. İşte Yargı'nın hakimi Başak Gümülcinelioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...