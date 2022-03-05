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Yargı’nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

Yargı dizisinde canlandırdığı Neva karakteriyle izleyici karşısına çıkan Başak Gümülcinelioğlu dikkatleri üzerine çekti. Özellikle son iki bölümde oldukça öne çıkan Gümülcinelioğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Oyunculuğu kadar güzelliğiyle adından söz ettiren oyuncunun sevgilisi de tanıdık çıktı. İşte Yargı'nın hakimi Başak Gümülcinelioğlu'nun kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi...

Giriş Tarihi: 05.03.2022 16:58 Güncelleme Tarihi: 05.03.2022 16:59
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Yargı’nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

Yargı dizisinin hakim Neva'sı Başak Gümülcinelioğlu izleyiciler tarafından yakın takibe alındı. Hem yeteneği hem de güzelliğiyle kendisine hayran bırakan Gümülcinelioğlu'nun sevgilisi de oyuncu çıktı.

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Yargı’nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

İşte Başak Gümülcinelioğlu başta olmak üzere ünlü isimlerine eşleri ve sevgilileri...

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Yargı’nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...

ÖZGÜ KAYA VE SEVGİLİSİ BURAK SERDAR ŞANAL

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Yargı’nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...
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Yargı’nın Neva’sı Başak Gümülcinelioğlu’nun sevgilisi ortaya çıktı! Bakın kimmiş...