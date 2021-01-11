Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
11 Ocak 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz aşkı kısa sürdü! Kıskançlık krizi ilişkiyi bitirdi Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz aşkı kısa sürdü! Kıskançlık krizi ilişkiyi bitirdi
Müzisyen Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapan çiftin ilişkisi kısa sürdü. Korkmaz ve Sabancı'nın kıskançlık krizi nedeniyle ayrıldığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 11.01.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 10:18
Ünlü spiker Dilay Korkmaz ile müzisyen Faruk Sabancı, yaz aylarında aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkları aylardır doludizgin devam eden çiftten üzücü haber geldi.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Hürriyet'in haberine göre, yaz boyunca birlikte tatil yapan ve basına görünmemek için büyük çaba sarf eden çiftin ilişkisi kısa sürdü.
Faruk Sabancı'nın aşk hayatıyla değil, sadece müzik kariyeriyle gündeme gelmek istemesi ise buna neden olarak gösterilmişti.
Ne kadar gözlerden uzak yaşasalar da belli ki ilişkilerine nazar değmiş! Dilay Korkmaz'ın Faruk Sabancı'nın kıskançlıklarından bunalarak ilişkiyi bitirdiği söyleniyor.