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Haberler Galeri Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz aşkı kısa sürdü! Kıskançlık krizi ilişkiyi bitirdi

Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz aşkı kısa sürdü! Kıskançlık krizi ilişkiyi bitirdi

Müzisyen Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz, geçtiğimiz yaz aylarında aşk yaşamaya başlamıştı. Sosyal medyadan da sık sık paylaşım yapan çiftin ilişkisi kısa sürdü. Korkmaz ve Sabancı'nın kıskançlık krizi nedeniyle ayrıldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 10:18
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Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz aşkı kısa sürdü! Kıskançlık krizi ilişkiyi bitirdi

Ünlü spiker Dilay Korkmaz ile müzisyen Faruk Sabancı, yaz aylarında aşk yaşamaya başlamıştı. Aşkları aylardır doludizgin devam eden çiftten üzücü haber geldi.

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Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz aşkı kısa sürdü! Kıskançlık krizi ilişkiyi bitirdi

Hürriyet'in haberine göre, yaz boyunca birlikte tatil yapan ve basına görünmemek için büyük çaba sarf eden çiftin ilişkisi kısa sürdü.

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Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz aşkı kısa sürdü! Kıskançlık krizi ilişkiyi bitirdi

Faruk Sabancı'nın aşk hayatıyla değil, sadece müzik kariyeriyle gündeme gelmek istemesi ise buna neden olarak gösterilmişti.

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Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz aşkı kısa sürdü! Kıskançlık krizi ilişkiyi bitirdi

Ne kadar gözlerden uzak yaşasalar da belli ki ilişkilerine nazar değmiş! Dilay Korkmaz'ın Faruk Sabancı'nın kıskançlıklarından bunalarak ilişkiyi bitirdiği söyleniyor.

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Faruk Sabancı ve Dilay Korkmaz aşkı kısa sürdü! Kıskançlık krizi ilişkiyi bitirdi

Sabancı'nın hayatına çok müdahale ettiği Dilay Korkmaz'ın kariyerine daha fazla odaklanmak istediği de gelen bilgiler arasında. Çift, birbirlerini daha fazla yıpratmadan ayrı yollara gitmeye karar vermiş.

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