Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! ‘Birlikteyiz’ mesajı verdi

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Cem adından bir oğulları olan çift geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşandıkları ileri sürülürken çiftin boşanma kararının ardından Buğra Gülsoy'un ihaneti olduğu ortaya çıktı. Ayrılık sonrası çocukları için bir araya gelen eski eşler sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.