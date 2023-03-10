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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! ‘Birlikteyiz’ mesajı verdi

Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz'ün 5 yıllık evliliği 5 dakikada bitti. Cem adından bir oğulları olan çift geçtiğimiz günlerde anlaşmalı olarak yollarını ayırdı. Fikir ayrılıkları nedeniyle boşandıkları ileri sürülürken çiftin boşanma kararının ardından Buğra Gülsoy'un ihaneti olduğu ortaya çıktı. Ayrılık sonrası çocukları için bir araya gelen eski eşler sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Giriş Tarihi: 10.03.2023 10:53 Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 10:53
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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! ‘Birlikteyiz’ mesajı verdi

Uzun süre aşk yaşayan Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz 2018 yılında nikah masasına oturmuştu. Cem adından bir çocukları olan çift 5 yıllık evliliğini anlaşmalı olarak sonlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! ‘Birlikteyiz’ mesajı verdi

5 dakikada boşanan çift, bugün ilk defa birlikte sosyal medyada fotoğraf paylaştı.

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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! ‘Birlikteyiz’ mesajı verdi

BİRLİKTE İLK PAYLAŞIM

Sosyal medyada paylaşılan o dikkat çeken paylaşım!

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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! ‘Birlikteyiz’ mesajı verdi

BOŞANMA PROTOKOLÜ ORTAYA ÇIKTI

Anlaşmalı olarak ayrılan ikilinin boşanma protokolünün detayları ortaya çıktı.

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Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz’den boşanma sonrası ilk paylaşım! ‘Birlikteyiz’ mesajı verdi

Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz'ün 4 yaşındaki oğulları Cem'in velayeti annede kaldı.