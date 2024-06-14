14 Haziran 2024, Cuma
Dilan Polat hakkında flaş gelişme! Kardeşi Sıla Doğu tahliye olmuştu! Karar çıktı...
Lüks yaşantısıyla magazin gündeminden düşmeyen Dilan Polat ve Engin Polat, "Kara para aklama", "vergi kaçırma", "örgüt kurma" suçlamalarıyla tutuklanmıştı. Polatlar soruşturmasında kritik bir gelişme yaşandı. Davada yargılanan 18 kişinin içinden Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ve Can Doğu'nun da olduğu kişiler hakkında karar çıktı. Polat'ın kardeşleri bugün tahliye edilmişti. Savcı Dilan Polat'ın da tahliye edilmesini istedi. Peki Dilan Polat tahliye olacak mı? İşte detaylar...
Giriş: 14.06.2024 00:26 Güncelleme: 14.06.2024 11:20
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