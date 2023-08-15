Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın kızları dünyaya geldi! Hakan Sabancı’nın sevgilisi Hande Erçel hastaneye koştu

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Sabancı 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Gösterişli bir törenle evlenen çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Çift bugün ilk kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Sabancı ailesi haberi alır almaz hastaneye koşarken, Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel de çifti yalnız bırakmadı. İşte tüm detaylar...