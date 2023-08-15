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Haberler Galeri Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın kızları dünyaya geldi! Hakan Sabancı’nın sevgilisi Hande Erçel hastaneye koştu

Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın kızları dünyaya geldi! Hakan Sabancı’nın sevgilisi Hande Erçel hastaneye koştu

Hacı Sabancı ve Nazlı Kayı Sabancı 2021 yılında nikah masasına oturmuştu. Gösterişli bir törenle evlenen çiftten geçtiğimiz aylarda bebek müjdesi gelmişti. Çift bugün ilk kez anne baba olma heyecanı yaşadı. Sabancı ailesi haberi alır almaz hastaneye koşarken, Hakan Sabancı'nın sevgilisi Hande Erçel de çifti yalnız bırakmadı. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 15.08.2023 16:55 Güncelleme Tarihi: 15.08.2023 16:55
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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın kızları dünyaya geldi! Hakan Sabancı’nın sevgilisi Hande Erçel hastaneye koştu

Hacı Sabancı ile sosyetik güzel Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de Arzu-Ömer Sabancı'nın yalısında sade bir nikahla mutluluğa 'evet' demişti. Çift, 25 Haziran 2022'de ise Çırağan Sarayı'nda görkemli bir düğün yapmıştı.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın kızları dünyaya geldi! Hakan Sabancı’nın sevgilisi Hande Erçel hastaneye koştu

KIZLARINA KAVUŞTULAR

Kısa süre sonra bebek müjdesi veren gözde çiftten bugün sevindirici haber geldi.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın kızları dünyaya geldi! Hakan Sabancı’nın sevgilisi Hande Erçel hastaneye koştu

Sosyetik güzel Nişantaşı'ndaki Amerikan Hastanesi'nde bebeğini kucağına aldı. Haberi alır almaz tüm Sabancı ailesinin de hastaneye geldiği öğrenildi.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın kızları dünyaya geldi! Hakan Sabancı’nın sevgilisi Hande Erçel hastaneye koştu

HANDE ERÇEL HASTANEYE KOŞTU

Nazlı Sabancı'nın müstakbel eltisi, Hakan Sabancı'nın kız arkadaşı Hande Erçel de hastaneye koştu. Ünlü oyuncu, çifti ilk tebrik edenlerden oldu.

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Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı’nın kızları dünyaya geldi! Hakan Sabancı’nın sevgilisi Hande Erçel hastaneye koştu

"HEYECANDAN DA ÖTE"

Doğumdan kısa bir süre önce pembe elbisesiyle kamera karşısına geçen Nazlı Sabancı, karnı burnunda pozlarına sosyal medyadan yer vermişti. Paylaşımına ise "Heyecandan da öte" notunu düşmüştü.

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