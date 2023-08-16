Milyoner'de 100 bin TL'lik soru şoke etti! O ülkelerin de milli marşında 'Türk' kelimesi geçiyor...

Kim Milyoner Olmak İster'de jokerlerini kullanarak 100 bin TL'lik soruyu gören yarışmacı izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. 1 milyon TL'lik zorlu zirveye adım adım ilerleyen yarışmacı "Hangi ülkenin milli marşında o ülkenin resmi dilindeki şekliyle iki kere "Türk" kelimesi geçer?" sorusunda verdiği cevapla herkesi şok etti. İşte o sorunun doğru yanıtı ve yarışmacının verdiği yanıt...