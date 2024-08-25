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Haberler Galeri Hababam Sınıfı filminde fark edilen çekim hatası! 40 yıl sonra ortaya çıktı...

Hababam Sınıfı filminde fark edilen çekim hatası! 40 yıl sonra ortaya çıktı...

1975 yapımı "Hababam Sınıfı"nın ikinci serisi olan ve Türk sinemasının kült yapımlarından biri olarak kabul edilen "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmiyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi birçok yıldızın oynadığı filmde yapılan çekim hatası yıllar sonra fark edildi. İşte efsane filmdeki hatalar...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:15
Hababam Sınıfı filminde fark edilen çekim hatası! 40 yıl sonra ortaya çıktı...

Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmi, Yeşilçam'ı eskimeyen yapımları arasında yer alıyor. Ancak, bu efsanevi yapımda yıllar sonra dikkat çeken bir hata ortaya çıktı.

Hababam Sınıfı filminde fark edilen çekim hatası! 40 yıl sonra ortaya çıktı...

Filmdeki sahnelerden birinde, sınıftaki perdeler açılıyor ve erkek öğrencilerin kız öğrencilerden özür dilediği anlar ekranlara geliyor. Bu sırada, arka planda yer alan pencerelerden zamanın gece olduğu görülüyor.

Hababam Sınıfı filminde fark edilen çekim hatası! 40 yıl sonra ortaya çıktı...

Ancak, sahne sonrası sınıfa öğretmenin girmesiyle kamera açısı değişiyor.

Hababam Sınıfı filminde fark edilen çekim hatası! 40 yıl sonra ortaya çıktı...

Bu sahnede ise pencerelerden zamanın gündüz olduğu görülüyor.

Hababam Sınıfı filminde fark edilen çekim hatası! 40 yıl sonra ortaya çıktı...

Bir diğer çekim hatası ise Damat Ferit'in olduğu sahnede fark edildi.