Hababam Sınıfı filminde fark edilen çekim hatası! 40 yıl sonra ortaya çıktı...

Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Halit Akçatepe ve Şener Şen gibi usta oyuncuların başrollerini paylaştığı "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmi, Yeşilçam'ı eskimeyen yapımları arasında yer alıyor. Ancak, bu efsanevi yapımda yıllar sonra dikkat çeken bir hata ortaya çıktı.