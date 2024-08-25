25 Ağustos 2024, Pazar
Hababam Sınıfı filminde fark edilen çekim hatası! 40 yıl sonra ortaya çıktı...
1975 yapımı "Hababam Sınıfı"nın ikinci serisi olan ve Türk sinemasının kült yapımlarından biri olarak kabul edilen "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" filmiyle ilgili bir gerçek ortaya çıktı. Kemal Sunal, Münir Özkul, Tarık Akan, Adile Naşit, Halit Akçatepe gibi birçok yıldızın oynadığı filmde yapılan çekim hatası yıllar sonra fark edildi. İşte efsane filmdeki hatalar...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:15 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:15