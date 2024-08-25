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Milyoner'e damga vuran soru! Matrix severler cevabı bildi bile... Neo hangisini seçti: Kırmızı hap mı mavi hap mı?

ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu akşamın önde gelen sorusu ise "Matrix" adlı filmde, kendisine Morpheus tarafından sunulan kırmızı ve mavi renkteki iki hap arasında seçim yapması istenen Neo hangisini yapar?" oldu.

Giriş Tarihi: 25.08.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:41
Milyoner’e damga vuran soru! Matrix severler cevabı bildi bile... Neo hangisini seçti: Kırmızı hap mı mavi hap mı?

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

Milyoner’e damga vuran soru! Matrix severler cevabı bildi bile... Neo hangisini seçti: Kırmızı hap mı mavi hap mı?

Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta olduğu gibi başarılı performanslar sergileyen yarışmacılar yer alırken programa katılan 29 yaşındaki Ayça isimli yarışmacı verdiği cevapla herkesi şaşkına çevirdi.

Milyoner’e damga vuran soru! Matrix severler cevabı bildi bile... Neo hangisini seçti: Kırmızı hap mı mavi hap mı?

100 BİN TL DEĞERİNDEKİ 'MATRİX' SORUSU

SORU: "Matrix" adlı filmde, kendisine Morpheus tarafından sunulan kırmızı ve mavi renkteki iki hap arasında seçim yapması istenen Neo hangisini yapar?


Milyoner’e damga vuran soru! Matrix severler cevabı bildi bile... Neo hangisini seçti: Kırmızı hap mı mavi hap mı?

CEVAP: A (SADECE KIRMIZI HAPI YUTAR)

Milyoner’e damga vuran soru! Matrix severler cevabı bildi bile... Neo hangisini seçti: Kırmızı hap mı mavi hap mı?

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de yaşananlar...