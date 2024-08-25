25 Ağustos 2024, Pazar
Milyoner'e damga vuran soru! Matrix severler cevabı bildi bile... Neo hangisini seçti: Kırmızı hap mı mavi hap mı?
ATV'nin beğeniyle izlenen ve dünyanın en çok kazandıran yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, her hafta olduğu gibi bu hafta da ekranlara geldi. Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta başarılı yarışmacıların performansları izleyicileri ekran başına kilitledi. Bu akşamın önde gelen sorusu ise "Matrix" adlı filmde, kendisine Morpheus tarafından sunulan kırmızı ve mavi renkteki iki hap arasında seçim yapması istenen Neo hangisini yapar?" oldu.
Giriş Tarihi: 25.08.2024 22:27 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 22:41