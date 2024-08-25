26 Ağustos 2024, Pazartesi
İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç'in eski aşkı bakın kimmiş! Kendisinden 17 yaş büyük...
Ünlü oyuncu Selma Ergeç, "İnci Taneleri" dizisinde canlandırdığı Piraye karakteri ile dikkatleri üzerine çekti. Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan ve Kubilay Aka gibi isimlerle kamera karşısına geçtiği projede büyük beğeni toplayan Ergeç, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Selma Ergeç'in eski sevgilisinin kim olduğunu duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte o oyuncu...
Giriş Tarihi: 25.08.2024 15:19 Güncelleme Tarihi: 26.08.2024 17:11