Mert Yazıcıoğlu bakın kaç yaşında! Doğum tarihini duyan şaşırdı

Aşk 101, Darmaduman, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Mert Yazıcıoğlu yeni dizisiyle adından söz ettiriyor. Şimdilerde Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor. Yer aldığı dizilerde geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun hayatı merak edildi. Özellikle yaşını öğrenler şaştı kaldı. İşte Mert Yazıcıoğlu'nun yaşı...