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Mert Yazıcıoğlu bakın kaç yaşında! Doğum tarihini duyan şaşırdı

Aşk 101, Darmaduman, Bir Litre Gözyaşı gibi dizilerle hafızalara kazınan oyuncu Mert Yazıcıoğlu yeni dizisiyle adından söz ettiriyor. Şimdilerde Özgü Namal ve Özcan Deniz gibi başarılı isimlerle kamera karşısına geçen oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da gündem oluyor. Yer aldığı dizilerde geniş bir hayran kitlesine ulaşan oyuncunun hayatı merak edildi. Özellikle yaşını öğrenler şaştı kaldı. İşte Mert Yazıcıoğlu'nun yaşı...

ahaber.com.tr
Giriş: 16.07.2024 11:33 Güncelleme: 16.07.2024 11:33
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Mert Yazıcıoğlu bakın kaç yaşında! Doğum tarihini duyan şaşırdı

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinde Cüneyd'i canlandıran Mert Yazıcıoğlu performansıyla sosyal medya gündeminde....

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Mert Yazıcıoğlu bakın kaç yaşında! Doğum tarihini duyan şaşırdı

Sezon yorgunluğunu arkadaşlarıyla tatil yaparak geçiren yakışıklı oyuncu, tatil paylaşımlarıyla ilgi odağı oldu.

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Mert Yazıcıoğlu bakın kaç yaşında! Doğum tarihini duyan şaşırdı

Siyah-beyaz fotoğraflar paylaşan Yazıcıoğlu'nun pozlarına takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum yağdı.

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Mert Yazıcıoğlu bakın kaç yaşında! Doğum tarihini duyan şaşırdı

Hayatıyla da merak konusu olan Mert Yazıcıoğlu'nun özellikle yaşı merak edildi.

Yakışıklı oyuncu 10 Mayıs 1993'te İstanbul'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydoldu. Eğitimi sırasında oyuncu olmaya karar verdi ve işletme bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk eğitimleri almaya başladı. İnternette yer alan bilgilere göre yetenekli oyuncu, 1.77 metre boyunda ve Boğa burcudur.

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Mert Yazıcıoğlu bakın kaç yaşında! Doğum tarihini duyan şaşırdı

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