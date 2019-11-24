Güvercin’in Zülüf’ü Almila Ada hakkındaki gerçekle şaşırttı

Güvercin dizisinde canlandırdığı Zülüf karakteriyle ekranlara dönen Almila Ada sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuk kariyerine dünyaca ünlü Avengers (Yenilmezler) filmi ile başlayan Almila Ada ardından Türkiye'de birçok dizide yer alarak kariyerinin basamaklarını bir bir çıkmaya devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken Almila Ada'nın özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor. İşte Almila Ada hakkında merak edilenler...