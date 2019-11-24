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Güvercin’in Zülüf’ü Almila Ada hakkındaki gerçekle şaşırttı

Güvercin dizisinde canlandırdığı Zülüf karakteriyle ekranlara dönen Almila Ada sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunculuk kariyerine dünyaca ünlü Avengers (Yenilmezler) filmi ile başlayan Almila Ada ardından Türkiye'de birçok dizide yer alarak kariyerinin basamaklarını bir bir çıkmaya devam ediyor. Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri çeken Almila Ada'nın özel hayatı hakkında her detay merak ediliyor. İşte Almila Ada hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 24.11.2019 12:37 Güncelleme Tarihi: 24.11.2019 12:50
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Güvercin’in Zülüf’ü Almila Ada hakkındaki gerçekle şaşırttı

Son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Almila Ada Güvercin dizisiyle yeniden ekranlara döndü. Sosyal medyanın gündemine oturan güzel oyuncunun özel hayatı da mercek altına alındı.

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Güvercin’in Zülüf’ü Almila Ada hakkındaki gerçekle şaşırttı

4 Ağustos 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Almila Ada, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Bale Bölümü'nde eğitim aldı. Ardından Londra'da yüksek lisans yapan Almila, yurt dışında IQ, Vogue ve Instyle gibi birçok dergi için kamera karşısına geçerek modellik yaptı.

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Güvercin’in Zülüf’ü Almila Ada hakkındaki gerçekle şaşırttı

Londra'da bir metro durağında iken bir cast direktörü tarafından keşfedildi. Avengers filminin bir sahnesi için Scarlett Johansson'ın küçüklüğünü oynayacak balerin olarak seçilen Almila Ada bu olaydan sonra kamera önünde yer almaya başladı.

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Güvercin’in Zülüf’ü Almila Ada hakkındaki gerçekle şaşırttı

Kaderimin Yazıldığı Gün dizisi ile oyunculuk macerasına başlayan Almila Ada daha sonrasında yer aldığı dizilerle ekranların vazgeçilmez oyuncularından olma yoluna ilerliyor.

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Güvercin’in Zülüf’ü Almila Ada hakkındaki gerçekle şaşırttı

Şimdilerde de Güvercin dizisinde Zülüf karakterine hayat verecek olan güzel oyuncunun boyu da merak konusu oldu. İşte Almila Ada ve birçok ünlü ismin boyu…