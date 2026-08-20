İlk klaket vuruldu! Güneşin Doğduğu Yer’in çekimleri Adana’da başladı: Anne-oğul ikilisinden ilk kare geldi
ATV'nin yeni sezon yapımları arasına katılan Güneşin Doğduğu Yer için çekimler Adana'da başladı. Burak Özçivit'in Kenan Kozan karakterini canlandırdığı dizide Sibel Taşçıoğlu da yer alıyor. Almanya'da başlayan ve Adana'da derinleşen hikaye; güçlü oyuncu kadrosu ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri Adana'da başladı. Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu'nu anne-oğul rollerinde buluşturan yapım, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. TIMSBI Productions imzalı dizinin çekim süreci, Burak Özçivit'in klaketle kamera karşısına geçtiği özel videoyla duyuruldu. Hikaye Almanya'dan Adana'ya uzanırken Özçivit, sert ve tutkulu bir dünyanın merkezindeki Kenan Kozan karakterine hayat verecek.
BURAK ÖZÇİVİT KENAN KOZAN ROLÜYLE DÖNÜYOR
Uzun soluklu projelerinin ardından yeni dizisi için kamera karşısına geçen Burak Özçivit, Güneşin Doğduğu Yer'de Kenan Kozan karakterini canlandırıyor. Yapımın hikayesi, Almanya'da başlayıp Adana'da devam edecek.
Oyuncunun dizinin adını taşıyan klaketle yer aldığı video, çekimlerin başladığını gösteren ilk tanıtım olarak paylaşılmıştı.
SİBEL TAŞÇIOĞLU İLE İLK ANNE-OĞUL KARESİ
Güneşin Doğduğu Yer'de Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu anne-oğul rollerinde kamera karşısına geçti. İki oyuncunun diziden ilk karesi çekimlerin başlamasıyla birlikte paylaşıldı.
TIMSBI Productions tarafından hazırlanan dizinin yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar üstleniyor. Senaryoyu Yıldız Tunç kaleme alırken yönetmen koltuğunu Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali paylaşıyor.
YAYIN GÜNÜ HENÜZ AÇIKLANMADI
Güneşin Doğduğu Yer, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Dizinin kesin yayın tarihi ve haftalık yayın günü henüz açıklanmadı.