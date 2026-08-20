Güneşin Doğduğu Yer dizisinin çekimleri Adana'da başladı. Burak Özçivit ile Sibel Taşçıoğlu'nu anne-oğul rollerinde buluşturan yapım, yeni sezonda ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. TIMSBI Productions imzalı dizinin çekim süreci, Burak Özçivit'in klaketle kamera karşısına geçtiği özel videoyla duyuruldu. Hikaye Almanya'dan Adana'ya uzanırken Özçivit, sert ve tutkulu bir dünyanın merkezindeki Kenan Kozan karakterine hayat verecek.