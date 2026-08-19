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Mutlulukları üçe katlandı: Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızı Mihre dünyaya geldi

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında evlendiği Özlem Ada Şahin, üçüncü çocukları Mihre'yi sağlıkla kucaklarına aldı. Çiftin Arya ve Zeynep Mira'dan sonra dünyaya gelen üçüncü kızının doğumunu Berkay Şahin duyurdu. Paylaşılan ilk aile fotoğrafına çok sayıda kutlama mesajı geldi.

Mutlulukları üçe katlandı: Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızı Mihre dünyaya geldi 1

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin üçüncü kez anne-baba oldu. Çiftin üçüncü kızı Mihre, 19 Ağustos 2026 saat 11.00'de dünyaya geldi. Berkay Şahin, bebeğin sağlıkla doğduğunu belirterek eşi ve üç kızıyla çekilen ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabında yayımladı.

Mutlulukları üçe katlandı: Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızı Mihre dünyaya geldi 2

YENİDEN ANNE-BABA OLDULAR

Şarkıcı Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, üçüncü çocuklarını sağlıkla kucaklarına aldı. Çift, 19 Ağustos 2026 saat 11.00'de doğan kızlarına Mihre adını verdi.

Mutlulukları üçe katlandı: Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızı Mihre dünyaya geldi 3

Doğum haberini sosyal medya hesabından açıklayan Berkay Şahin, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı. Şarkıcı, çocuk sahibi olmak isteyen herkesin aynı mutluluğu yaşamasını diledi.

Mutlulukları üçe katlandı: Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızı Mihre dünyaya geldi 4

İLK AİLE FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Berkay Şahin, doğumun ardından eşi Özlem Ada Şahin ile kızları Arya, Zeynep Mira ve Mihre'nin yer aldığı ilk aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Mutlulukları üçe katlandı: Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızı Mihre dünyaya geldi 5

"Üçüncü kızımız Mihre bugün saat 11.00'de dünyaya gözlerini açtı. Allah'ın izniyle sağlıkla kucağımıza aldık... Rabbim isteyen herkese bu duyguyu tattırsın..."

Fotoğrafa çiftin sevenlerinden ve sanat dünyasındaki arkadaşlarından çok sayıda tebrik mesajı geldi.

Mutlulukları üçe katlandı: Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızı Mihre dünyaya geldi 6

ŞAHİN AİLESİNİN ÜÇ KIZI OLDU

Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, 2016 yılında evlendi. Çift, 2017'de ilk kızları Arya'yı, 2019'da ise ikinci kızları Zeynep Mira'yı kucaklarına aldı.

Mutlulukları üçe katlandı: Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızı Mihre dünyaya geldi 7

Mihre'nin doğumuyla üçüncü kez anne-baba olan çift, üç kızlarıyla birlikte beş kişilik bir aile oldu.

Mutlulukları üçe katlandı: Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızı Mihre dünyaya geldi 8

MİHRE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Farsça kökenli kabul edilen Mihre ismi; güneş ışığı, aydınlık ve parlaklık anlamlarıyla ilişkilendiriliyor. İsim, mecazi kullanımda sıcaklık, yaşam enerjisi ve ışık saçma anlamlarını da taşıyor.

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