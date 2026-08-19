Mutlulukları üçe katlandı: Berkay ve Özlem Ada Şahin’in kızı Mihre dünyaya geldi

Şarkıcı Berkay Şahin ile 2016 yılında evlendiği Özlem Ada Şahin, üçüncü çocukları Mihre'yi sağlıkla kucaklarına aldı. Çiftin Arya ve Zeynep Mira'dan sonra dünyaya gelen üçüncü kızının doğumunu Berkay Şahin duyurdu. Paylaşılan ilk aile fotoğrafına çok sayıda kutlama mesajı geldi.

Berkay Şahin ve Özlem Ada Şahin üçüncü kez anne-baba oldu. Çiftin üçüncü kızı Mihre, 19 Ağustos 2026 saat 11.00'de dünyaya geldi. Berkay Şahin, bebeğin sağlıkla doğduğunu belirterek eşi ve üç kızıyla çekilen ilk aile fotoğrafını sosyal medya hesabında yayımladı.

YENİDEN ANNE-BABA OLDULAR Şarkıcı Berkay Şahin ile Özlem Ada Şahin, üçüncü çocuklarını sağlıkla kucaklarına aldı. Çift, 19 Ağustos 2026 saat 11.00'de doğan kızlarına Mihre adını verdi.

Doğum haberini sosyal medya hesabından açıklayan Berkay Şahin, anne ve bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu paylaştı. Şarkıcı, çocuk sahibi olmak isteyen herkesin aynı mutluluğu yaşamasını diledi.

İLK AİLE FOTOĞRAFI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI Berkay Şahin, doğumun ardından eşi Özlem Ada Şahin ile kızları Arya, Zeynep Mira ve Mihre'nin yer aldığı ilk aile fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: