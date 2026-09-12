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Kenan ve Leyla’nın fırtınalı aşkı ekrana geliyor! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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17 Eylül'de atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak Güneşin Doğduğu Yer'den yeni tanıtım yayınlandı. Tanıtımda Kenan ve Leyla'nın 90'lı yıllara uzanan, yıllara meydan okuyan fırtınalı aşkından dikkat çeken anlar ekrana gelirken, ikilinin hikâyesi merak uyandırdı.

Kenan ve Leyla’nın fırtınalı aşkı ekrana geliyor! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım 1

ATV'nin, yapımını TİMSBİ Productions'ın, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği, senaryosu Yıldız Tunç tarafından kaleme alınan, yönetmen koltuğunda Çağrı Vila Lostuvalı ve Çiğdem Bozali'nin oturduğu yeni sezonun iddialı yapımı 'Güneşin Doğduğu Yer'den, izleyicileri heyecanlandıran yeni bir tanıtım yayınlandı.

Kenan ve Leyla’nın fırtınalı aşkı ekrana geliyor! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım 2

KENAN VE LEYLA'NIN HİKAYESİNE DAİR YENİ İPUÇLARI!

Yayınlanan tanıtımda Kenan ve Leyla'nın yaşadığı mutlu günlerden görüntüler ekrana gelirken, ikilinin büyük aşkına dair yeni ipuçları da izleyiciyle buluştu. Kenan ve Leyla'nın fırtınalı aşk hikâyesinin nasıl şekilleneceği ise merakı daha da artırdı.

GÜNEŞİN DOĞDUĞU YER'DEN YENİ TANITIM
Kenan ve Leyla’nın fırtınalı aşkı ekrana geliyor! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım 3

GEÇMİŞTEN GELENLER DENGELERİ DEĞİŞTİRECEK!

Bir yanda Adana'da ailesinin yanında güçlü ve köklü bir hayatın içinde olan Kenan, diğer yanda Almanya'da zorlu bir yaşam mücadelesi veren Leyla…

Kenan ve Leyla’nın fırtınalı aşkı ekrana geliyor! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım 4

Tanıtımda Kenan ve Leyla'nın 90'lı yıllara uzanan fırtınalı aşk hikâyesinden yeni anlar izleyiciyle buluştu.

Kenan ve Leyla’nın fırtınalı aşkı ekrana geliyor! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım 5

Yıllara meydan okuyan bu büyük aşkın ekrana yansıyan ilk görüntüleri, Kenan ve Leyla'yı şimdiden yeni sezonun en çok konuşulacak çiftlerinden biri haline getirdi.

Kenan ve Leyla’nın fırtınalı aşkı ekrana geliyor! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım 6

90'ların ruhunu ve zamana meydan okuyan bir aşkın izlerini ekrana taşıyan yeni tanıtım, Kenan ve Leyla'nın hikâyesine dair merakı yükseltti.

Kenan ve Leyla’nın fırtınalı aşkı ekrana geliyor! Güneşin Doğduğu Yer’den yeni tanıtım 7

'Güneşin Doğduğu Yer', çarpıcı hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla 17 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle ATV'de!

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