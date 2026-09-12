Kenan Doğulu ve Beren Saat Malibu’dan vazgeçti! Yeni adresleri Hollywood oldu

Los Angeles'taki yangında Malibu'daki villalarını kaybeden Kenan Doğulu ve Beren Saat, yeni ev kararlarıyla dikkat çekti. Çiftin, yanan villanın yerine yeniden ev yaptırmak yerine Hollywood'da 3 milyon dolardan başlayan lüks konutları incelemeye başladığı öne sürüldü.

Ocak 2025'te Los Angeles'ı etkisi altına alan büyük yangında Malibu'daki 2,5 milyon dolarlık villalarını kaybeden Kenan Doğulu ve Beren Saat çifti, evleriyle ilgili yeni bir karar aldı. Müge Dağıstanlı'nın haberine göre çiftin, yanan evlerinin bulunduğu bölgede yeniden yapılaşmak yerine farklı bir bölgede yaşam alanı oluşturmayı tercih ettiği öne sürüldü.

3 MİLYON DOLARLIK YENİ VİLLA ARIYORLAR Ünlü çiftin yeni adres olarak Hollywood'u belirlediği ve bölgede fiyatları 3 milyon dolardan başlayan villaları incelediği öğrenildi. Doğulu ve Saat'in beğendikleri bir konutta karar kılmaları halinde satın alma sürecini resmen başlatacakları belirtildi.

YANGINDA NELERİNİ KAYBETTİLER? Kenan Doğulu ve Beren Saat'in yangın öncesinde Malibu'da Mel Gibson, Adam Brody ve Tom Hanks gibi dünyaca ünlü isimlerle komşuluk yaptığı biliniyordu.

Yangında çiftin yalnızca evleri değil, kişisel eşyaları ve koleksiyonları da zarar gördü. Kenan Doğulu'nun yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki müzik stüdyosunun yanı sıra müzayedelerden topladığı 15 gitarını kaybettiği belirtildi.

SİGORTA ÖDEMESİNİ ALDILAR Beren Saat'in ise gelinliği ve yaklaşık 50 parçadan oluşan sanat koleksiyonunun yangında yok olduğu öne sürüldü.