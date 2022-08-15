15 Ağustos 2022, Pazartesi
Gülşen skandallarında çıtayı sürekli yükseltiyor: “En masum yerlerimiz olan memelerimiz açık olsun, bırakın”
Ünlü popçu Gülşen, geçen akşam İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne aldı. Binlerce vatandaşın önünde şarkılarını söyleyen Gülşen tartışmalara yol açan sahne kıyafetiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcının bu tarzına sosyal medya kullanıcıları "Bunun adı sanat değil, teşhircilik." ifadeleriyle eleştiriyor. Son olarak göğüs dekoltesiyle ilgili sahnede kullandığı "En masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın!" sözleri şaşkına çevirdi. Ayın kıyafete şarkıcı Hande Yener'den de "Soyunmaktan başka ne numaran var" eleştirisinde bulunmuştu. Günaydın yazarı Ömer Karahan konuyu köşesine taşıdı.
Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:59
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