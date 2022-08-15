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Gülşen skandallarında çıtayı sürekli yükseltiyor: “En masum yerlerimiz olan memelerimiz açık olsun, bırakın”

Ünlü popçu Gülşen, geçen akşam İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda sahne aldı. Binlerce vatandaşın önünde şarkılarını söyleyen Gülşen tartışmalara yol açan sahne kıyafetiyle gündem oldu. Ünlü şarkıcının bu tarzına sosyal medya kullanıcıları "Bunun adı sanat değil, teşhircilik." ifadeleriyle eleştiriyor. Son olarak göğüs dekoltesiyle ilgili sahnede kullandığı "En masum yerlerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın!" sözleri şaşkına çevirdi. Ayın kıyafete şarkıcı Hande Yener'den de "Soyunmaktan başka ne numaran var" eleştirisinde bulunmuştu. Günaydın yazarı Ömer Karahan konuyu köşesine taşıdı.

Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:21 Güncelleme Tarihi: 15.08.2022 09:59
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Gülşen skandallarında çıtayı sürekli yükseliyor: “En masum yerlerimiz olan memelerimiz açık olsun, bırakın”

"POPO TOKATLATMAK GÜLŞEN SAHNELERİNDE BİR RİTÜEL"

Gülşen, hafta sonu izleyenlerini şaşırtmayarak yine yarı çıplak halde sahneye çıktı. Gülşen bu görüntüleriyle konuşulmaktan her zaman çok hoşnut zaten... Kucağa oturmak, popo tokatlatmak filan Gülşen sahnelerinde artık bir ritüel.

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Gülşen skandallarında çıtayı sürekli yükseliyor: “En masum yerlerimiz olan memelerimiz açık olsun, bırakın”

Seyirci de böyle absürtlüklere alışkın. Zaten böyle görüntüler olmadı- ğında pop müzik adına bir terslik var demekten alamıyorum kendimi. Bu arada asla Gülşen'in stilini eleştirmiyorum, sakın ola yanlış anlaşılmasın...

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Gülşen skandallarında çıtayı sürekli yükseliyor: “En masum yerlerimiz olan memelerimiz açık olsun, bırakın”

"EN MASUM YERLERİMİZ OLAN MEMELERİMİZ, ANNELERİMİZİN MEMELERİ AÇIK OLSUN, BIRAKIN..."

Ancak bu sefer Gülşen de bu halinden bıkmış veya vicdanen rahatsızlık duymuş olacak ki, göğüsleri açık bir şekilde sahneye çıkmasını manasız, hatta çirkin diyebileceğim bir kılıf ile kapatma hissi duydu. Konserinin ilerleyen dakikalarında, üstelik kimse de kendisine bir şey sormadan, "En masum yerlerimiz olan memelerimiz, annelerimizin memeleri açık olsun, bırakın..." dedi.

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Gülşen skandallarında çıtayı sürekli yükseliyor: “En masum yerlerimiz olan memelerimiz açık olsun, bırakın”

TEŞHİRCİLİK VE KENDİSİ CİNSEL META OLARAK GÖSTERMEK DEĞİL DE NEDİR?

O kadar saçmaladı ki Gülşen, ne dediğinin farkında değil... Annelik ve emzirme kutsallığı ile sahnede meme açmak aynı kefeye konur mu hiç? Elma ile armut, sap ile saman karıştırılır da bu kadarına pes gerçekten... Sahnede meme açmak; teşhircilik ve kendisi cinsel meta olarak göstermek değil de nedir? Bu konuşma tamamen bir rezillik! Yıllardır tartışılan, kadını meta haline getiren teşhircilik olgusunu, nasıl anne ve çocuğun emzirme olayıyla bağdaştırabilir? Gülşen bana göre tam bir akıl tutulması yaşıyor, bu gel-gitleri tedaviye ihtiyaç duyduğunun açık göstergesi bence...

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Gülşen skandallarında çıtayı sürekli yükseliyor: “En masum yerlerimiz olan memelerimiz açık olsun, bırakın”

"NERENİ AÇARSAN AÇ!"

Modernleşmek öyle beden teşhirciliği ile değil, fikir ve üretim ile olur... Gülşen'e dost sandığı yakın çevresi öyle bir gaz vermiş ki artık neyi ne yapacağını, nerede nasıl konuşacağını bilemiyor.