Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesinde dikkat çeken detay! Geri sayım başladı! 11 gün sonra evleniyorlar

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı o ayrıntı ise gözden kaçmadı! Oğuzhan Koç, 2021'in ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa bir ayrılık yaşadıktan sonra kararını verdi ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Özdemir'in Koç'a 'evet' yanıtını vermesi üzerine ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı. 11 gün sonra evlenecek olan ünlü çiftin davetiyesi gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…