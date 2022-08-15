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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesinde dikkat çeken detay! Geri sayım başladı! 11 gün sonra evleniyorlar

Ünlü oyuncu Demet Özdemir ile şarkıcı Oğuzhan Koç'un düğün davetiyesi ortaya çıktı o ayrıntı ise gözden kaçmadı! Oğuzhan Koç, 2021'in ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa bir ayrılık yaşadıktan sonra kararını verdi ve 14 Şubat Sevgililer Günü'nde evlilik teklifi etti. Özdemir'in Koç'a 'evet' yanıtını vermesi üzerine ünlü çift düğün hazırlıklarına başladı. 11 gün sonra evlenecek olan ünlü çiftin davetiyesi gündeme bomba gibi düştü. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 15.08.2022 09:53
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesinde dikkat çeken detay! Geri sayım başladı! 11 gün sonra evleniyorlar

Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ve oyuncu Demet Özdemir'in düğün davetiyesi ortaya çıktı o detay gözden kaçmadı! 11 gün sonra evlenecek olan ünlü çift düğün davetiyeleriyle gündeme bomba gibi düştü.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesinde dikkat çeken detay! Geri sayım başladı! 11 gün sonra evleniyorlar

SEVGİLİLER GÜNÜNDE EVLENME TEKLİFİ GELDİ

Şarkıcı Oğuzhan Koç, 2021 yılının ilk aylarında aşk yaşamaya başladığı oyuncu Demet Özdemir'e kısa süreli bir ayrılık yaşadıktan sonra 14 Şubat'ta evlilik teklifi etti.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesinde dikkat çeken detay! Geri sayım başladı! 11 gün sonra evleniyorlar

Oğuzhan Koç, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı evlilik teklifine 'Evet' yanıtını almıştı.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesinde dikkat çeken detay! Geri sayım başladı! 11 gün sonra evleniyorlar

Şarkıcı ile 1.5 yıllık sevgilisi Demet Özdemir, geçtiğimiz haziran ayında aile arasında düzenlenen törenle evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

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Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç’un düğün davetiyesinde dikkat çeken detay! Geri sayım başladı! 11 gün sonra evleniyorlar

Ünlü çift, şimdilerde ise 26 Ağustos'ta Sarıyer'de gerçekleşecek düğün için gün sayıyor.