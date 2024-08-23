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Haberler Galeri Gülşen Bubikoğlu İlker İnanoğlu'nun yaş gününü böyle kutladı! Filiz Akın ile Türker İnanoğlu'nun oğlu 59 yaşında...

Gülşen Bubikoğlu İlker İnanoğlu'nun yaş gününü böyle kutladı! Filiz Akın ile Türker İnanoğlu'nun oğlu 59 yaşında...

Türk sinema sektörünün önemli isimlerinden ve "Bay Sinema" lakaplı Türker İnanoğlu, geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybetmişti. 1964-1974 yılları arasında Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ile evli kalan ve bu evlilikten İlker adında bir oğlu olan İnanoğlu, gönlünü bir başka Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'na kaptırmıştı. Geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan İnanoğlu'nun oyuncu oğlu Türker İnanoğlu, 59 yaşına girdi. Gülşen Bubikoğlu ise ünlü oyuncunun doğum gününü nostaljik bir fotoğrafla kutladı. İşte o paylaşım...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:57
Gülşen Bubikoğlu İlker İnanoğlu’nun yaş gününü böyle kutladı! Filiz Akın ile Türker İnanoğlu’nun oğlu 59 yaşında...

Türk sinemasının efsanevi ismi Türker İnanoğlu, 2 Nisan 2024 tarihinde 87 yaşında hayatını kaybetmişti. Sinema dünyasında iz bırakan İnanoğlu'nun Filiz Akın ile 1964-1974 yılları arasında süren evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu, geçtiğimiz günlerde 59 yaşına girdi.

Gülşen Bubikoğlu İlker İnanoğlu’nun yaş gününü böyle kutladı! Filiz Akın ile Türker İnanoğlu’nun oğlu 59 yaşında...

Diğer yandan Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatının ardından Türker İnanoğlu ile dans ettiği anlara ait eski bir kareyi "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani... Herkesin harcı değil..." notuyla paylaşarak sevenlerini duygulandırmıştı.

Gülşen Bubikoğlu İlker İnanoğlu’nun yaş gününü böyle kutladı! Filiz Akın ile Türker İnanoğlu’nun oğlu 59 yaşında...

Yeşilçam yıldızı, şimdi ise eşinin ilk evliliğinden dünyaya gelen oğlu İlker İnanoğlu'nun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Gülşen Bubikoğlu İlker İnanoğlu’nun yaş gününü böyle kutladı! Filiz Akın ile Türker İnanoğlu’nun oğlu 59 yaşında...

Bubikoğlu, kızı Zeynep, eşi Türker İnanoğlu ve İlker İnanoğlu ile verdikleri geçmiş yıllara ait bir aile pozunu Instagram hesabında yayınladı.

Gülşen Bubikoğlu İlker İnanoğlu’nun yaş gününü böyle kutladı! Filiz Akın ile Türker İnanoğlu’nun oğlu 59 yaşında...

Ünlü oyuncu paylaşımının altına şu notu ekleyerek İnanoğlu'nun doğum gününü kutladı:

"Biraz eski resimleri karıştırdım... Mutlu anları hatırlamak istedim... Güzel bir anı; belki hepimize iyi gelecek... İlker'ciğim doğum günün kutlu olsun... İyi ki doğmuş, aileye neşe katmışsın... Nice mutlu yılların olsun..."