23 Ağustos 2024, Cuma
Gülşen Bubikoğlu İlker İnanoğlu'nun yaş gününü böyle kutladı! Filiz Akın ile Türker İnanoğlu'nun oğlu 59 yaşında...
Türk sinema sektörünün önemli isimlerinden ve "Bay Sinema" lakaplı Türker İnanoğlu, geçtiğimiz Nisan ayında hayatını kaybetmişti. 1964-1974 yılları arasında Yeşilçam yıldızı Filiz Akın ile evli kalan ve bu evlilikten İlker adında bir oğlu olan İnanoğlu, gönlünü bir başka Yeşilçam güzeli Gülşen Bubikoğlu'na kaptırmıştı. Geçtiğimiz aylarda aramızdan ayrılan İnanoğlu'nun oyuncu oğlu Türker İnanoğlu, 59 yaşına girdi. Gülşen Bubikoğlu ise ünlü oyuncunun doğum gününü nostaljik bir fotoğrafla kutladı. İşte o paylaşım...
Giriş Tarihi: 23.08.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 09:57