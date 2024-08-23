Gülşen Bubikoğlu İlker İnanoğlu’nun yaş gününü böyle kutladı! Filiz Akın ile Türker İnanoğlu’nun oğlu 59 yaşında...

Diğer yandan Gülşen Bubikoğlu, eşinin vefatının ardından Türker İnanoğlu ile dans ettiği anlara ait eski bir kareyi "50 yıllık dans... Yarım asırlık yol arkadaşlığı... Yani... Herkesin harcı değil..." notuyla paylaşarak sevenlerini duygulandırmıştı.